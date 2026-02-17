Zejména řidiči by měli počítat s komplikacemi na Vysočině. Policisté v úterý ráno varovali, aby šoféři raději vůbec nenajížděli na D1 u Humpolce nebo Jihlavy. V noci se na ní stalo několik nehod, ve stoupáních jsou uvízlé kamiony.
„Kalamitní situace na dálnici D1 na Vysočině trvá! Vlivem silného sněžení se od půlnoci stalo několik nehod. Úsek mezi 88. km a 115. km v obou směrech blokují kamiony. Na dálnici na Vysočině vůbec nenajíždějte! Policisté jsou na místě,“ napsali policisté kolem 06:15.
Později dodali, že se dálnici D1 se na Vysočině podařilo po nočních problémech chemicky ošetřit a kolony vozidel se za asistence policistů pomalu rozjíždějí. „Rozjezd kamionů ale potrvá delší dobu, proto je stále potřeba dbát zvýšené opatrnosti. Stále jsou zablokované nájezdy na D1,“ varovala policie před 7. hodinou.
Vyskytnout se mohou rovněž mlhy. Přes den bude zataženo až oblačno, na východě území k večeru místy polojasno. Noční teplotní minima se budou pohybovat mezi -1 až 3 °C, nejvyšší denní teploty okolo 0 až 5 °C, v oblastech nad 1000 m n. m. spíše okolo -2 °C. Vítr dosáhne maximální rychlosti 6 m/s.
Ve středu lze očekávat oblačno až zataženo. Místy se vyskytne sněžení či sněhové přeháňky. Na Moravě budou pod 300 m n. m. srážky především smíšené. K večeru by mělo na celém území postupně ubývat jak oblačnosti, tak srážek. Přes noc teploty klesnou k 1 až -3 °C, přes den vystoupají k -1 až 3 °C, na jihu Moravy bude možné zaznamenat až 5 °C. Mírný vítr nepřesáhne rychlost 7 m/s.
I ve čtvrtek bude oblačno až zataženo, sněžit bude ojediněle především v horských oblastech. Občasné sněžení se v průběhu dne objeví i na jihu území. Srážek bude k večeru postupně ubývat, místy může být dokonce polojasno. Přes noc teploměr ukáže -3 až -7 °C, při snížené oblačnosti dokonce -9 °C. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi -3 Ž 1 °C. Slabý vítr opět nepřesáhne rychlost 6 m/s.
Polojasno až skoro jasno bude v pátek, oblačnosti však k večeru postupně přibude. V noci teploty klesnou k -4 až -8 °C, místy při uklidnění větru až k -11 °C. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat v rozmezí -4 až 1 °C. Mírný vítr o rychlosti 3 až 7 m/s může na Moravě v nárazech dosahovat rychlosti až 15 m/s.
V sobotu bude zataženo až oblačno, od západu na většinu území postupně přijde sněžení. Pod 700 m n. m. budou přes den v Čechách přeháňky především dešťové. Noční teplotní minima klesnou k -3 až -9 °C, denní maxima stoupnou na -2 až 4 °C. Vítr opět nepřesáhne rychlost 6 m/s.
V neděli a začátkem dalšího týdne by se mělo postupně oteplovat. Na většině území se vyskytne déšť, který může být i mrznoucí. Na horách bude nadále přechodně sněžit. V noci by se teploty měly pohybovat mezi 0 až 5 °C, na Moravě okolo -2 °C. Nejvyšší denní teploty pak vystoupají na 5 až 10 °C.
Dagmar Honsová -Kdy byla nejsilnější ledovka? Bára Holá, Lukáš Červený