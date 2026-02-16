Podle ČHMÚ napadne místy více za 12 hodin více než sedm centimetrů sněhu. „Přechodně se může vyskytnout i intenzivnější sněžení s úhrnem 2 až 3 cm za hodinu,“ uvedli meteorologové. Jejich výstraha platí od dnešních 15:00 do úterních 09:00 pro Vysočinu, kraje Jihomoravský a Zlínský a části krajů Středočeského, Jihočeského, Pardubického a Olomouckého.
„Očekávají se komplikace při chůzi, v dopravě, zásobování apod. V případě mokrého sněhu dochází ke škodám na stromech a lesním porostu, drátech elektrických vedení a k výpadkům v energetice,“ sdělil ČHMÚ. Řidiči by měli sledovat dopravní zpravodajství, mít zimní výbavu a při cestách do hor i řetězy. Na horách je také potřeba dodržovat pokyny Horské služby.
Sníh dělal potíže už ráno
Na D8 na Mělnicku se ráno srazilo několik nákladních a osobních aut. Jeden člověk utrpěl lehčí zranění. Ve Středočeském kraji měli cestáři v terénu téměř 100 sypačů, přesto byly problémy například v MHD. Desítky spojů Pražské integrované dopravy měly zpoždění nebo autobusy neobsluhovaly zastávky.
Opatrní museli být řidiči také v Ústeckém kraji, v jeho západní části ležel na silnicích místy mokrý sníh. Silnice mezi Chomutovem a hranicí s Německem byla kvůli tomu zavřená, na cestě stála uvízlá nákladní auta. Na Lounsku se mohla tvořit ledovka. Na silnici 226 u Podbořan v 07:30 havarovalo v místě s ledovkou těžké nákladní vozidlo, kyvadlová doprava byla jedním jízdním pruhem. V koloně stály kvůli ledovce kamiony na silnici I/27 také u Podbořan.
Zvýšený počet dopravních nehod evidovala v souvislosti se zhoršenými povětrnostními podmínkami policie rovněž v Plzeňském kraji. Na silnicích byla podle ní místy vrstva sněhu. Havárie se stala ráno například u Líšťan na severním Plzeňsku, nákladní auto havarovalo rovněž u Čížkova na jižním Plzeňsku.
Sledujte počasí na radaru Blesku
Několik centimetrů sněhu napadlo v noci v Karlovarském kraji. Kluzké silnice způsobily problémy hlavně v prudkých kopcích. Havárie se staly ráno v Karlových Varech a okolí, v Počernech nebo v serpentinách na silnici I/6 mezi Karlovými Vary a Prahou. V prudkém kopci havarovala dvě nákladní auta, další kamion v kopci stál a nemohl vyjet. Vyjeté pruhy v jednom pruhu jsou byly i na dálnici D6 mezi Karlovými Vary a Chebem a na většině silnic ve vyšších polohách.
Na některých místech v Česku se tvořily také sněhové jazyky. Silničáři před nimi varovali třeba na Opavsku nebo v jižních Čechách. Ve Zlínském kraji mohly navíc silnice namrzat. Ráno to byl případ silnice I/35 ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku, silnice II/493 u Petrůvky na Zlínsku a silnice II/150 v Komárně na Kroměřížsku. Před náledím varovali silničáři na silnici I/69 mezi Jasennou na Zlínsku a Liptálem na Vsetínsku, která v tomto úseku vede pod vrchem Syrákov.
Nehoda na D6, 9. ledna 2026 Blesk.cz - David Malík
