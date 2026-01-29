„Předpokládáme, že sněžit bude celé dopoledne. Jsme tedy připraveni operativně nasadit veškerou techniku. Ošetřené silniční úseky jsou sjízdné se zvýšenou opatrností,“ uvedl Holek. Na Kladensku je aktuálně nasazeno 38 sypačů, na Benešovsku 46 sypačů, na Kutnohorsku 30.
Policie před 07:00 zatím neevidovala vyšší množství dopravních nehod, řekla policejní mluvčí Vlasta Suchánková. Na Rakovnicku je uzavřená silnice 27 kvůli vyprošťování havarované cisterny. Nehoda se stala před 03:30. „Bude prováděno vyproštění cisterny, která převáží pohonné hmoty, a následně i úklid komunikace, předpoklad uzavření komunikace je na 24 hodin,“ řekla Suchánková. Pro osobní i nákladní dopravu jsou podle ní stanoveny objízdné trasy.
Plzeňský kraj
Sněžení dnes komplikuje sjízdnost silnic v Plzeňském kraji. Stalo se několik nehod, problémy mají nákladní auta a autobusy. V Plzni například na kluzké vozovce havaroval autobus. Řidiči musí být opatrní. Silnice a dálnice D5 jsou převážně holé a mokré po solení, na některých silnicích jsou vyjeté koleje ve sněhu, informují dopravní zpravodajství Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a mluvčí krajské správy a údržby silnic Helena Frintová. Policie apeluje na řidiče, kteří nemusejí vyjíždět, aby odložili své cesty na pozdější dobu, až se situace zklidní, přestane sněžit a silnice se podaří upravit k dobré sjízdnosti. Na nebezpečí pádu na kluzkých chodnících upozorňuje také chodce.
Kvůli nehodám jsou uzavřené nekteré silnice. „Na okrese Plzeň-sever byla pro vozy nad 3,5 tuny uzavřena silnice I/27 v úseku Kralovice - Vysoká Libyně z důvodu dopravní nehody cisterny s pohonnými hmotami před obcí Žďár na okrese Rakovník. Na okrese Plzeň-jih je uzavřena silnice č. II/117 v úseku Skašov - Letiny, důvodem je dopravní nehoda nákladního automobilu přes vozovku,“ uvedla v 9:50 Frintová.
„Problémy se objevily dnes v 5:30 na okrese Plzeň-sever na silnici druhé třídy v úseku Podbořánky - Žihle, kde sjel nákladní automobil do příkopu a silnice musela být uzavřena,“ řekla Frintová. Stojící nákladní automobily a autobusy jsou podle ní průběžně hlášeny v mnoha úsecích, situace se postupně řeší podsypáním soli nebo inertním posypem pod kola stojících vozů. „Vybízíme řidiče k větší opatrnosti při řízení,“ doplnila.
V Plzni v ulici Na Roudné ráno na zledovatělé silnici havaroval autobus MHD. Narazil do stromu, informoval mluvčí hasičů Petr Poncar. „Na místě dopravní nehody jsme do péče převzali ženu, ročník 1957, která byla transportována do zdravotnického zařízení s lehkým poraněním v oblasti hlavy,“ uvedl mluvčí záchranné služby Martin Štěpán. Další nehoda se podle Poncara stala například na kraji Vejprnic, kde se střetla dvě osobní auta, komunikace byla neprůjezdná. U obce Třebnice na Domažlicku havarovala čtyři osobní auta, jedno z nich je částečně na boku.
Praha
Pražští silničáři kvůli sněžení nasadili veškerou techniku a pracovníky ručního úklidu. Na sociální síti X to uvedla městská společnost Technická správa komunikací (TSK). Některé spoje MHD můžou nabírat zpoždění, nejely některé příměstské autobusy.
Do odvolání můžou v metropoli podle webu dopravního podniku nabírat zpoždění některé spoje tramvají a autobusů. Větší problémy jsou u příměstských autobusů směrem do metropole, některé linky kvůli počasí podle webu Pražské integrované dopravy vynechaly spoje či vůbec nejedou.
Jihomoravský kraj
Silnice na jihu Moravy jsou dnes ráno většinou mokré po zásahu silničářů. Ve většině kraje kromě Břeclavska a Hodonínska padá déšť se sněhem, na Blanensku sněží.
Kvůli teplotám, které se pohybovaly kolem nuly, vyjely sypače i v Brně. „Vzhledem k nočním srážkám, které byly na území města Brna sice převážně dešťové, ale teploty se pohybovaly těsně nad bodem mrazu a hrozilo riziko namrzání vozovek, byl ve 2:40 zahájen výjezd všech našich posypových vozů. Tento výjezd byl ukončen v 5:50 a bylo během něj spotřebováno 91 tun posypové soli a 32 800 litrů solanky, přičemž chemicky ošetřeno bylo celkem 460 km vozovek,“ uvedl provozní ředitel Brněnských komunikací Jan Klištinec.
Královéhradecký kraj
V Královéhradeckém kraji zůstávají na nesolených silnicích v Krkonoších a v Orlických horách zbytky uježděného a zledovatělého sněhu. Do kraje by dnes mělo od jihu přijít sněžení. Večer by mělo sněžit na většině území.
Zlínský kraj
Silnice ve Zlínském kraji byly dnes ráno sjízdné se zvýšenou opatrností. Většinou jsou holé a mokré, v některých úsecích na Zlínsku mohou při poklesu teplot namrzat. Především na Vsetínsku se vyskytují sněhové přeháňky.
Pozorní by měli být řidiči při jízdě po silnici I/54 mezi Slavkovem a Stráním na Uherskohradišťsku. Kvůli odtahu osobního auta po dopravní nehodě tam dopravu řídí policisté.
Vysočina
Kvůli sněžení a uvízlým kamionům jsou na Vysočině neprůjezdné některé silnice. Policie řešila 18 nehod, lehce se při nich zranili dva lidé, uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková. Krajská správa a údržba silnic měla v noci v terénu 89 vozidel, zpočátku sněžilo jen na Třebíčsku a Pelhřimovsku a mírně, řekl ráno ČTK dispečer krajských silničářů Aleš Hubený. Na celé Vysočině platí výstraha meteorologů před sněžením, výrazněji sněžit začalo až kolem 8:30.
„V obci Štěměchy uvízl kamion ve stoupání. Neprůjezdná je silnice II/409 u obce Rodinov na Pelhřimovsku. Silnici zablokoval kamion. Vozovka je v místě zledovatělá,“ uvedla před 9:00 Čírtková.
Nehody se staly i u Rousměrova, v Pelhřimově, Novém Městě na Moravě, Třebíči, Jihlavě, Věžné nebo Brtnici.
Liberecký kraj
Mokré silnice v Libereckém kraji mohou dnes ráno namrzat, sjízdné jsou s opatrností. Před možnou námrazou varují silničáři i na hlavní silnici I/35 z Liberce do Turnova. Přes den může dopravu zkomplikovat i sněžení. Během dne může napadnout zejména v jižní polovině kraje jeden až čtyři centimetry sněhu, uvedl Český hydrometeorologický ústav v předpovědi pro Liberecký kraj.
Moravskoslezský kraj
Zejména na silnicích v kopcích dnes silničáři v Moravskoslezském kraji doporučují zvýšenou opatrnost. Vozovky jsou vlhké, mokré nebo jsou na nich po chemickém ošetření zbytky rozbředlého sněhu. Místy snižují dohlednost sněhové či dešťové přeháňky, na Opavsku je mlha.
Na Bruntálsku na silnici z Horního Benešova do Lichnova je ledovka. Silnice I/56, která je jedním z hlavních tahů na Slovensko, je na Frýdecko-Místecku ve zhruba pětadvacetikilometrovém úseku z Frýdlantu nad Ostravicí přes Bílou na Horní Bečvu celou zimu uzavřená pro nákladní automobily s hmotností nad 12 tun. Silnice vede kolem přehrady s pitnou vodou Šance, nesmí se tam solit a kamiony mívají v kopcích problémy.
Jihočeský kraj
Na jihu Čech dnes může dopravu komplikovat sněžení s deštěm. Všechny silnice jsou po chemickém nebo inertním ošetření sjízdné, řidiči by ale měli být opatrní, řekl dispečer Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Tomáš Musil.
„Od 03:00 máme v terénu stovku vozidel. Na Šumavě napadlo pět centimetrů sněhu a sněžení také může snižovat viditelnost,“ uvedl Musil. Mohou se také objevit mrznoucí mlhy.
Pardubický kraj
V Pardubickém kraji leží na silnicích ve výše položených oblastech čerstvý sníh. Většinou je rozbředlý, místy tvoří i uježděnou vrstvu. Lokálně se vyskytuje náledí, všechny komunikace jsou s opatrností sjízdné, uvádějí silničáři.
Se sněhem musí řidiči počítat v okolí Lanškrouna, Poličky, Žamberka nebo v Železných horách, kde se kvůli ochraně přírody nepoužívá posypová sůl. Na Pardubicku se na mokrých vozovkách při teplotách pod bodem mrazu tvoří náledí. U České Třebové na ledovce havarovala dvě vozidla. V oblasti Hlinska se vyskytují místy mrznoucí mlhy.
Ústecký kraj
Silnice v Ústeckém kraji jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Vyplývá to z dopravních informací Ředitelství silnic a dálnic. Místy sněží, meteorologové očekávají sněhově srážky během dne na celém území kraje. Napadne od jednoho do šesti centimetrů sněhu.
Sněžení v Praze, 9. ledna 2026 Blesk.cz - David Malík