V pondělí lze očekávat na většině území zataženo až oblačno, pouze na východě může být zpočátku i polojasno. Sněhové přeháňky budou postupovat během dne od západu, na Moravě a ve Slezsku s nimi lze počítat až večer. Na jihozápadě se večer objeví mrznoucí srážky, bude tedy třeba dávat pozor i na ledovku na vozovkách. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi -7 až -3 °C. Slabý vítr nepřesáhne rychlost 4 m/s.
Dnešní ráno je v této zimě dosud nejmrazivější. Teploty v Čechách a na západě Moravy klesly většinou 12 až 20 stupňů pod nulu, výjimečně i níže. Ve zbytku Moravy a ve Slezsku je mráz mírnější. Na facebooku to uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Mrazivých teplotních rekordů bylo sedm, řekla dnes ráno pracovnice ČHMÚ Petra Sýkorová.
„Teploty vzduchu v Čechách a na západě Moravy klesly většinou na minus 12 až minus 20 stupňů Celsia, výjimečně i níže. Na Moravě a ve Slezsku je mráz mírnější, většinou od minus devíti do minus 14 stupňů, na Ostravsku je kolem minus osmi stupňů Celsia,“ uvedl k dnešnímu ránu ČHMÚ. Dnešek bude podle meteorologů posledním výrazně mrazivým dnem, večer a v noci na úterý do Česka od západu začne proudit teplejší vzduch.
Nejníže dnes ráno klesly teploty v jihočeské části Šumavy, na jednom místě i pod minus 30 stupňů. V Hliništi naměřili minus 30,2 stupně Celsia, čímž tam padl 35 let starý teplotní rekord. Dnešní teplota v Hliništi byla o 0,2 stupně nižší než v roce 1991. Minus 30 stupňům se teplota přiblížila na stanici Perla v Kvildě, kde teploměr ukázal minus 29,8 stupně Celsia. Tam ale mrazivý teplotní rekord podle Sýkorové nepadl.
Kvůli problému s výhybkou musel být dočasně zastaven provoz vlaků v Unhošti na Kladensku, podařilo se ho už obnovit, uvedl před 8:00 mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka.
V úterý bude převážně zataženo, objeví se i mrznoucí déšť. Na severovýchodě území však nad 300 m n. m. může i sněžit. K večeru bude srážek od západu ubývat. V noci teploty klesnou až k -9 °C. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 0 až 4 °C, v Pošumaví dokonce až 6 °C. Vítr nepřesáhne rychlost 6 m/s.
Povětšinou zataženo bude i ve středu, místy se objeví mlhy, někde mrznoucí. Mrznoucí bude večer i déšť. V noci se teploty budou pohybovat od 1 do -5 °C, přes den vystoupají až k 5 °C. Maximální rychlost větru bude okolo 6 m/s.
Pršet by mělo i ve čtvrtek ráno, déšť opět může být místy mrznoucí. Přes den budou však přeháňky spíše ojedinělým úkazem. Nad 1000 m n. m. může i sněžit. Noční teplotní minima okolo 1 až -3 °C, denní teplotní maxima mezi 0 až 5 °C.
V pátek a o víkendu by se mohlo lehce ochladit. V noci by teploty mohly klesnout k -5 °C, přes den by měly být mezi -1 až 4 °C. Od pátku do neděle bude pravděpodobně zataženo, objeví se i mlhy a mrholení, někdy mrznoucí. Sněžit bude spíše na horách, kde přechodně bude až polojasno.
V západní polovině České republiky se bude od pondělního večera tvořit při mrznoucím dešti ledovka, v úterý se rozšíří k východu. V pásu od severozápadních Čech přes střední Čechy směrem na jihozápad Moravy může její tloušťka dosáhnout dva až pět milimetrů, sdělil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Při ledovce hrozí úrazy při uklouznutí i problémy v dopravě. Meteorologové doporučují, aby lidé venku chodili opatrně, starší nebo méně mobilní lidé by podle nich měli vycházení ven omezit. Také řidiči by měli jezdit obezřetně a při plánování cesty počítat s časovou rezervou, měli by snížit rychlost kvůli nebezpečí smyku.
Ledovka vzniká při mrznoucím dešti či mrholení rovněž na větvích, plotech, drátech či sloupech. Vodní kapky se po dopadu na povrchy rozlijí, zmrznou a vytvářejí průhlednou vrstvu ledu s hladkým povrchem. Pokud je ledovka silnější, může tak podle meteorologů způsobit i výpadky třeba v dodávce elektřiny a není vyloučeno ani lámání větví.
