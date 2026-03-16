Na Moravě a ve Slezsku v neděli padaly rekordy, dosavadní maxima přepsalo 19 stanic. Nejtepleji, 18,5 stupně Celsia, bylo v Jablunkově na Frýdecko-Místecku. Přes 18 stupňů naměřili také v Karviné. Na síti X o tom informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
V Jablukově překonali dosavadní rekord z roku 1972, který byl o 2,3 stupně nižší. V Karviné teplotou 18,1 stupně přepsali dva roky staré maximum a v Ostravě, kde bylo rovných 18 stupňů, 35 let starý rekord. V Opavě naměřili 17,4 stupně, dosavadní rekord 16 stupňů pocházel podle zveřejněné tabulky ČHMÚ z roku 1882.
Jak bude?
Během dneška nás čeká proměnlivá oblačnost s přeháňkami. Nad 600 m (a v Beskydech až později večer nad 1000 m) i se sněhovými. Na východě ze začátku dne zataženo a místy s občasným deštěm, předvídá ČHMÚ.
Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat v rozmezí 6 a 11 stupňů, na jihu a východě Moravy a Slezska teplota vyšplhá až ke 13 stupňům. Naopak v 1000 m na horách bude kolem 1 stupně, v Beskydech až 6 stupňů. Foukat bude jemně (4 až 8 m/s), přechodně od západu.
V úterý to s oblačností bude dost podobné, na východě se očekává až zataženo. Místy přeháňky, nad 1000 m i sněhové.
Během dne budou ustávat srážky i oblačnost a nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 7 a 11 stupni. Nejnižší noční teploty ale místy klesnou pod nulu, bude +2 až -3 stupně.
Vítr bude slabý proměnlivý (2 až 6 m/s), severní až severovýchodní.
Ve středu bude jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty jsou očekávány mezi +3 až -1 stupněm, v západní polovině Čech až -3 stupně. Nejvyšší denní teploty mezi 10 a 14 stupni. Ve čtvrtek přes den bude nejvíce 11 až 15 stupňů, jasno až polojasno, v noci a ráno ojediněle mlhy, i mrznoucí. Nejnižší teploty mezi +2 a -2 stupni – při uklidnění větru mohou klesnout až na -4 stupně.
V pátek se zase ochladí, nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi +3 a -2 stupni, nejvyšší denní mezi 6 až 10 stupni a očekává se oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku až 12 stupňů a zpočátku polojasno, místy déšť nebo přeháňky, nad 600 m sněhové.
