Na Českomoravské vrchovině a v přilehlých oblastech by podle něj měli lidé počítat do čtvrtka i se vznikem námrazy.
Sledujte aktuální počasí na radaru Blesku
„Ve středu (dnes) večer a v noci na čtvrtek očekáváme od jihovýchodu místy déšť, který bude nejen na Českomoravské vrchovině a přilehlých oblastech, ale i na severu Moravy a ve Slezsku, na severu a severovýchodě Čech místy mrznoucí s celkovým úhrnem do dvou milimetrů. Na Českomoravské vrchovině a přilehlých oblastech Jihočeského, Pardubického a Jihomoravského kraje bude do čtvrtečního rána ještě pokračovat tvorba námrazy o celkové tloušťce ojediněle větší než tři centimetry,“ doplnili meteorologové.
Kvůli námraze se mohou podle ČHMÚ například lámat větve stromů a mohla by poškodit také elektrické vedení. Kvůli ledovce by si pak měli dávat pozor chodci na ulicích i řidiči. K opatrnosti nabádají řidiče i silničáři. Podle jejich posledních informací jsou ale hlavní silnice v ČR sjízdné.
