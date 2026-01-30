„Zatímco na jižní Moravě se vyskytuje aktuálně (18:30) místy slabší sněžení, na severu Moravy nebo ve Slezsku máme zprávy o mrznoucím mrholení (Rýmařovsko, Hlučínsko),“ uvedli meteorologové na síti X dnes v podvečer. Lokálně jsou podle nich teploty povrchů, hlavně od středních poloh, stále pod nulou. Tam, kde se vyskytuje mrznoucí mrholení, se tak může tvořit slabá vrstva ledovky, dodali.
Sledujte počasí na radaru Blesku
Podle meteorologů může ledovka způsobit zvýšenou nehodovost, řidiči by měli být opatrní a sledovat dopravní zpravodajství. Starší a méně pohybliví lidé by měli omezit vycházení ven.
Nehoda na D6, 9. ledna 2026 Blesk.cz - David Malík