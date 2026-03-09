Dnes bude polojasno až oblačno, místy přechodně zataženo, na Moravě a ve Slezsku budou mít na obloze ještě jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty vystoupají na 12 až 17 stupňů.
Sledujte počasí na radaru Blesku
V noci na úterý se mohou v Čechách ojediněle objevit přeháňky. Teploty klesnou na sedm až dva stupně a lehce nad nulou se budou držet i v dalších dnech.
Od úterý bude většinou oblačno, místy meteorologové očekávají přeháňky, v úterý se dokonce může vyskytnout bouřka. Denní teploty se budou v následujících dnech držet většinou mezi 11 a 16 stupni.
