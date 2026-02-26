„V neděli během dne a na začátku příštího týdne se nad naším územím budou ve vyšších hladinách atmosféry nacházet vyšší koncentrace saharského prachu,“ uvedli meteorologové. „Srážky neočekáváme víceméně žádné, jen opravdu s malou pravděpodobností slabé během neděle. Takže nečekáme, že by se dostával ve srážkách jemný saharský písek i na zem. O čistotu vašich oken a kapot aut se tak nemusíte bát,“ doplnili.
Prach v atmosféře ale může ovlivnit maximální teploty, hlavně v neděli odpoledne, ale i v pondělí. „Mohou být mírně nižší. A obloha také nebude tak modrá,“ oznámil ČHMÚ. Ústav ve své týdenní předpovědi píše, že maximální teploty budou v sobotu činit deset až 15 stupňů Celsia, ale v neděli klesnou na sedm až 12 stupňů. V pondělí pak očekávají meteorologové teploty osm až 13 stupňů. V neděli a pondělí bude asi polojasno až skoro jasno.
Už v minulosti se opakovaně do Česka dostal jemný písek, který zvedly do ovzduší bouře nad pouští Sahara v Africe. Pokud v danou dobu prší nebo sněží, mají pak srážky žlutou, oranžovou či hnědou barvu. Ulpívá podobně jako třeba pyl na oknech, parapetech či karoseriích aut. Třeba na jaře roku 2024 byla dokonce kvůli vysoké koncentraci prachu ze Sahary v ovzduší v Česku vyhlášená smogová situace.
