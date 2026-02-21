V noci na neděli budou ve většině Česka teploty od nuly po čtyři stupně nad nulou, ale na Moravě mohou klesnout až na minus dva stupně. V kombinaci s očekávaným deštěm se tak může tvořit ledovka. Výstraha před ní platí v neděli od 06:00 do 15:00 na většině území Olomouckého kraje a také na Králicku v Pardubickém kraji a Bruntálsku v Moravskoslezském kraji. Kvůli ledovce by si měli podle meteorologů dávat pozor řidiči na silnicích i chodci.
„V neděli 22. února během dne čekáme zejména na severozápadní a střední Moravě i mrznoucí déšť, při kterém se bude vytvářet ledovka. Oblast s mrznoucími srážkami se bude během dne s postupným oteplováním zmenšovat, ale lokálně se může ledovka tvořit ještě během odpoledne,“ sdělili pracovníci ČHMÚ.
⚠️ Výstraha ČHMÚ před ledovkou a povodňovými jevy— Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) February 21, 2026
❗️ V neděli 22. 2. během dne čekáme zejména na severozápadní a střední Moravě i mrznoucí déšť, při kterém se bude vytvářet ledovka. Oblast s mrznoucími srážkami se bude během dne s postupným oteplováním zmenšovat, ale lokálně se… pic.twitter.com/ISixNyANte
„Výskyt mrznoucích srážek je s menší pravděpodobností možný i jinde, například v Podkrkonoší,“ doplnili.
Poté varují meteorologové od nedělních 18:00 před nárůstem výšky hladin toků. Výstraha platí pro východ Libereckého kraje, západ Královéhradeckého kraje, Poděbradsko ve Středočeském kraji a Táborsko a Jindřichohradecko v Jihočeském kraji.
„V důsledku vyšších teplot, dešťových srážek postupně i v horských oblastech a s tím souvisejícího tání sněhu očekáváme od nedělního večera 22. února dosažení prvního stupně povodňové aktivity (nejnižšího ze tří, pozn. red.) v povodí horní Jizery, Cidliny a také v povodí Nežárky a Lužnice,“ oznámil ČHMÚ. „Vzhledem k následnému pokračování teplého a deštivého počasí se bude výstraha na povodňové jevy s vysokou pravděpodobností postupně rozšiřovat a upravovat. Doporučujeme sledovat aktuální situaci,“ uvedli meteorologové.
V neděli mohou podle předpovědi ústavu vystoupat až na 11 stupňů Celsia. Příští týden se pak mohou dostat nejprve až na 13 stupňů, a v závěru týdne v Čechách ojediněle až na 16 stupňů nad nulou.
Kluzké komunikace zaskočily po ránu šoféry zejména na Brněnsku a Vyškovsku (leden 2026) Policie ČR
