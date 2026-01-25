„Na většině Zlínského kraje a na jihovýchodě Jihomoravského kraje během noci stouply teploty, v Bojkovicích až na pět stupňů Celsia, a tak v těchto místech riziko tvorby ledovky víceméně pominulo, protože se zvýšila i teplota povrchu,“ uvedl ČHMÚ.
Výstraha pro východní oblasti Česka skončila dnes dopoledne. Meteorologové zároveň varovali před mrznoucími srážkami, které se přesunuly do části Středočeského kraje, především na Berounsko, Kladensko, Rakovnicko a okolí Slaného, a také do západní části kraje Ústeckého.
„Od rána na celém území kraje namrzají veškeré komunikace. Náledí tvoří především mlha,“ uvedl Josef Holek ze středočeské správy a údržby silnic. Zatímco ráno pracovalo jen osm sypačů v oblasti Kutná Hora, nyní už jsou v terénu ve všech částech kraje.
Pády na náledí i do potoka
Záchranáři dnes do 12:00 v Moravskoslezském kraji ošetřili tři desítky lidí, kteří se zranili, když uklouzli a spadli na náledí. Všechny zraněné ve stabilizovaném stavu převezli do úrazových ambulancí spádových nemocnic.
Mezi nejčastější patřila zranění rukou i nohou, méně častá byla zranění hlavy, tři lidé se zranili v oblasti trupu. Například na Karvinsku spadl na ledě senior, který se na ránem vydal před dům pro dřevo na topení. Zranil si nohu a nemohl se dostat domů. Pomoci se dočkal asi až po hodině a půl, kdy ho našli příbuzní.
Na Novojičínsku pětatřicetiletý muž uklouzl a spadl do potoka. „Kvůli zledovatělému břehu nebyl schopný sám vylézt. Ven mu pomohli policisté, kteří k podchlazenému muži záchranáře přivolali. Ti mu také poskytli potřebnou první pomoc. Muž byl podchlazený a záchranáři jej předali do péče interní ambulance v nemocnici Nový Jičín,“ uvedl mluvčí krajské zdravotnické záchranné služby Lukáš Humpl.
Už v noci zdravotníci kvůli náledí nedojeli k pacientovi na Opavsku. Pomohli tak hasiči, kteří k místu zásahu dojeli z opačné strany, poskytli pacientovi první pomoc a poté pomohli i s jeho transportem.
„Večer a v první polovině noci očekáváme četnější srážky, které v západní polovině Čech budou místy namrzat a vytvářet ledovku,“ uvedl ČHMÚ. Večer a v noci na pondělí bude navíc v Karlovarském kraji sněžit. Napadne pět až dvanáct centimetrů převážně mokrého sněhu. K ránu a v pondělí dopoledne bude sněžení slábnout. „Komplikace v Čechách a na jihozápadní Moravě může způsobit i ojedinělá tvorba náledí v pondělí v ranních hodinách,“ upozornili meteorologové.
„Nedělní večer a noc na pondělí budou problematické hlavně na západě Čech. K večeru čekáme postupně od jihu na většině území déšť, na západě Čech ovšem budou srážky ve všech polohách sněhové, výjimečně i mrznoucí,“ informovali meteorologové. Sněžení se v Karlovarském kraji, na severozápadě Plzeňského a na jihozápadě Ústeckého kraje začne objevovat zhruba po 18:00. „Zejména do půlnoci se může jednat i o sněžení silné. Za celou noc na pondělí napadne na západě Čech až osm cm nového sněhu,“ doplnili.
Sněžit má i ve zbytku republiky v nadmořských výškách nad 900 metrů.
Kluzké komunikace zaskočily po ránu šoféry zejména na Brněnsku a Vyškovsku (leden 2026) Policie ČR