V noci na pátek bude ještě hodně mrznout a chladno bude i přes den. Maxima se dostanou pouze těsně nad nulu. Bude ale spíše slunečno. Večer se začne od západu zatahovat a místy bude sněžit nebo padat sníh s deštěm.
„Během čtvrtečního (19.2.) večera a v noci na pátek (20.2.) očekáváme sněžení, i vydatnější na jihu Čech a na krajním jihu Moravy. Místy může napadnout sedm až 12 centimetrů sněhu,“ uvedli meteorologové.
V sobotu už nejvyšší teploty vystoupají na šest stupňů Celsia, na Moravě zůstanou kolem nuly. Od západu bude občas sněžit nebo padat déšť se sněhem. Na Moravě a ve Slezsku může ještě napadnout až pět centimetrů sněhu, na horách i 15 centimetrů.
Také v neděli zůstane Morava chladnější, maxima tam budou okolo pěti stupňů. Ve zbytku Česka se dostanou i nad deset stupňů Celsia. Na východě a severovýchodě budou zpočátku padat mrznoucí srážky, sněžit bude jen nad 1100 metry nad mořem.
