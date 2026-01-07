Teploty na jihu Čech na některých místech také dnes po ránu klesly pod minus 20 stupňů Celsia. Ale mráz nebyl tak silný jako v pondělí a v úterý. Nejnižší hodnotu dnes naměřili ve Volarech na Prachaticku, kde bylo minus 21 stupňů Celsia. ČTK to řekl Petr Frühbauer z českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.
„V noci na středu (7. ledna) se budou teploty při déletrvající zmenšené oblačnosti, tedy zejména v severozápadní polovině republiky, místy pohybovat kolem minus 13 stupňů Celsia. Noc na čtvrtek (8. ledna) bude vzhledem k převažující malé oblačnosti ještě chladnější, očekáváme minimální teploty nejčastěji mezi minus 11 a minus 16 stupni Celsia, jen na východě místy kolem minus osmi stupni Celsia,“ uvedli meteorologové.
Na šumavské stanici Perla u Kvildy na Prachaticku bylo v úterý minus 17,4 stupně Celsia. V pondělí tam mráz překonal hranici minus 30 stupňů Celsia. V Českých Budějovicích naměřili meteorologové minus 8,1 stupně Celsia. V pondělí bylo ve městě po ránu téměř minus 15 stupňů Celsia. „Ve čtvrtek očekáváme, že ranní teploty budou ještě nižší než dnes. Ale v pátek už by se mělo oteplit a noční teploty by neměly klesnout pod minus 12 stupňů Celsia,“ uvedl Frühbauer.
V Královéhradeckém kraji v noci na dnešek teploty třetí den po sobě klesly na některých místech pod minus 20 stupňů Celsia. Největší mráz, minus 21,4 stupně, byl po úterní půlnoci ve Zdoňově u Teplic nad Metují na Náchodsku. Ve Vrchlabí na Trutnovsku teplota klesla pod minus 20 stupňů. V Orlickém Záhoří na Rychnovsku, kde v minulých dvou dnech bylo až minus 24 stupňů, bylo v noci na dnešek minus 17 stupňů. Vyplývá to z dat meteorologů.
Do dnešního rána mráz zeslábl, ve Zdoňově bylo ráno minus 13 stupňů a ve Vrchlabí minus 14. Na hřebenech Krkonoš bylo ráno kolem minus 15 stupňů. Na ostatních místech v Královéhradeckém kraji se teploty ráno nejčastěji pohybovaly od minus osmi do minus 11 stupňů Celsia. V Hradci Králové bylo k ránu minus osm stupňů Celsia.
Také přes den bude ve středu a ve čtvrtek na většině území pod nulou. Změna přijde podle meteorologů v pátek, kdy od západu začne sněžit. „Sněžení bude v Čechách kromě hor přecházet do deště a teploty se v jihozápadní polovině Čech dostanou až na čtyři stupně Celsia,“ uvedl ČHMÚ. Podle něj by mohlo na severu Česka napadnout i deset centimetrů sněhu, jinde se při dešti může tvořit kluzká ledovka. „Od víkendu se noční mrazy zmírní a na horách bude dále sněžit,“ dodali meteorologové.
Sníh, déšť a mrazivé teploty od pondělí způsobují dopravní chaos v řadě evropských zemí. Zimní počasí výrazně narušilo provoz vlaků a vedlo ke zrušení stovek letů v Nizozemsku, zatímco na severu Francie se tvořily zácpy o délce několika set kilometrů a při dopravních nehodách zahynuli dva řidiči, informovaly tiskové agentury.
