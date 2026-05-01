Na Prvního máje, v den svátku, se můžete vydat třeba na jarní procházku. Obloha bude totiž převážně jasná až polojasná, během dne se může přechodně objevit jen více oblačnosti, ale bez srážek. Podmínky tak budou ideální pro pobyt venku i sváteční aktivity.
S pusou pod rozkvetlou třešní bude trochu problém
Rychlý nástup jara a zároveň náhlý návrat mrazů letos může lidem ztížit líbání pod rozkvetlými třešněmi na 1. máje. Třešně už totiž místy odkvetly a někde zase květy poškodily včerejší noční mrazy. Především v nížinách už budou stromy pravděpodobně odkvetlé.
„Obdobně jako loni zvládneme i letos tuto polibkovou tradici hlavně ve středních a vyšších polohách, kde jsou třešně plně rozkvetlé a jejich kvetení vydrží i přes páteční 1. máj. V nížinách už třešně většinou odkvetly, ale ojediněle se mohou objevit později kvetoucí stromy,“ sdělili meteorologové.
Teploty vystoupí na 18 až 22 °C, na severovýchodě a východě kolem 17 °C. Vítr bude na rozdíl od předchozích dnů teplý a slabý.
Padne tropická třicítka?
O víkendu se pak oteplí ještě výrazněji. V sobotu očekává ČHMÚ maxima kolem 26 stupňů, v neděli dokonce až 28 stupňů. Česko by tak mělo zažít letošní první letní den, kdy nejvyšší teplota dosáhne alespoň 25 stupňů Celsia.
Sobota přinese pokračování slunečného počasí. Očekává se jasno, jen s minimem oblačnosti. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 21 až 26 °C.
Neděle bude z celého víkendu nejteplejší. Teploty vystoupí na 24 až 28 °C, což jsou na začátek května výrazně nadprůměrné hodnoty.
Zpočátku bude jasno až polojasno, ale během odpoledne a večera začne od západu přibývat oblačnost. V Čechách se ojediněle může objevit slabá přeháňka, většina území ale zůstane bez srážek.
Biometeoroložka Dagmar Honsová v Hráčích: Klíšťata i alergie nás čekají po celý rok. hrc, GenLive/Blesk, Vera Renovica