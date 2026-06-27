„Absolutní rekord (pravděpodobně) překonán,“ píše Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). „Stanice Doksany v Ústeckém kraji nečekala do zítřka, kdy má vlna veder vrcholit, a před malou chvílí naměřila teplotu 40,6 °C, čímž by překonala dosavadní rekord 40,4 °C naměřený v Dobřichovicích dne 20. srpna 2012," informoval v 15:26 s tím, že teploty ještě mírně stoupají. A vskutku, webkamera z doksanské stanice za pár desítek minut hlásila už 41,4 °. Online údaje z posledních měření naopak z Doksan, na rozdíl od jiných stanic, přestaly být dostupné.
S ohledem na rostoucí teploty zatím není jasné, jestli budou Doksany dnešním nejteplejším místem v ČR. V pátek stejně jako v několika předchozích dnech tomu tak ovšem bylo. Konkrétně v pátek tam bylo 38,1 stupně Celsia. Rekordní hodnota pro 26. červen to ale pro tuto stanici nebyla, v roce 2019 tam bylo ještě o osm desetin stupně tepleji.
40 stupňů Celsia bylo v České republice opět naměřeno po 14 letech, před 15:00 tuto teplotu zaznamenala stanice v Řeži u Prahy. Současně je to poprvé, kdy taková hodnota padla na některé ze stanic Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) už v červnu, uvedl ústav na facebooku.
V neděli může být ještě hůř. Největší vedro má být podle předpovědi v Polabí, Poohří, na jižní Moravě a ve středních Čechách.
„V důsledku teplého a suchého počasí trvá nebezpečí požárů. V sobotu na většině území Čech a na jižní Moravě, v neděli i na střední Moravě. V pondělí by riziko požárů mělo většinou vzhledem k očekávaným srážkám pominout, na jihu Moravy ale potrvá prozatím do odvolání,“ přidává ČHMÚ varování.
V Česku doposud platil teplotní rekord z 20. srpna 2012, kdy bylo ve středočeských Dobřichovicích naměřeno 40,4 stupně Celsia. Překonáno tehdy bylo dlouholeté maximum 40,2 stupně Celsia z 27. července 1983 z pražské Uhříněvsi.
Evropská výheň
Enormní vedro se týká velké části kontinentu. Propočet AFP říká, že dnes nejméně 193 milionů obyvatel Evropy, z toho 75 milionů v Německu, zažije teploty přesahující 35 stupňů Celsia. V uplynulých dnech rekordní červnové teploty zaznamenaly Británie, Francie, Švýcarsko a Německo. Nyní se vlna veder přesouvá na severovýchod Evropy a padají rekordy nejen pro červen.
„S teplotou 36,6 stupně Celsia severně od Odense jsme zažili nejteplejší den, jaký kdy byl zaznamenán od roku 1874,“ uvedla dánská meteorologická služba.
Podle předběžných údajů přitom byl už v pátek kolem 17:00 v Saarbrückenu na západě země naměřen dosavadní absolutní rekord pro Německo (41,3 stupně Celsia).
V bratislavské čtvrti Koliba teplota v noci na dnešek neklesla pod 26,3 stupně Celsia. Překonala tak dosavadní rekord nejvyšší minimální teploty, rovněž na této stanici, ze srpna 2017, a to 24,8 stupně Celsia.
Nejvyšší absolutní teplota vzduchu na Zemi, 56,7 stupně Celsia, byla naměřena 10. července 1913 v kalifornském Údolí smrti. Evropské teplotní maximum padlo před pěti lety. Na Sicílii naměřili 11. srpna 2021 teplotu 48,8 stupně Celsia.