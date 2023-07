V jižní polovině Česka se dnes odpoledne, večer a v noci na čtvrtek objeví bouřky. Ojediněle mohou být silné s poryvy větru o rychlosti kolem 70 kilometrů v hodině, intenzivním deštěm a případně krupobitím. Vysoké teploty dnes přetrvají v celé zemi, nejtepleji bude na jižní a střední Moravě, kde bude většinou přes 31 stupňů Celsia. ČTK to dnes sdělil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Stále podle něj i platí pro celou zemi výstraha před nebezpečím požárů.

„V Česku byly noční bouřky doprovázené silným větrem – v Plzni a v Praze-Karlově nárazy větru dosahovaly rychlosti kolem 80 km/h. Také dnes odpoledne musíme v Česku místy počítat s bouřkami, ty budou zejména v jižní a jihovýchodní polovině území i silné, tj. doprovázené krupobitím, přívalovým deštěm a nárazy větru kolem 70 km/h. S ojediněle silnými bouřkami musíme počítat na jihovýchodě území také během noci na čtvrtek a ve čtvrtek dopoledne,“ uvedla meteoroložka Dagmar Honsová.

Obyvatelé Jihočeského a Plzeňského kraje by podle meteorologů měli počítat s případnými bouřkami od dnešních 15:00 do půlnoci, pro Jihomoravský a Zlínský kraj a Vysočinu upozornění platí do čtvrtečních 04:00. Přívalový déšť, který bouřky doprovodí, může v těchto regionech místy rozvodnit malé toky a zatopit níže položená místa. „Je třeba dbát i na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně,“ doplnili meteorologové.

Bouřky zasáhly Česko už v noci na dnešek, například na jihu Čech hasiči kvůli nim evakuovali dva letní tábory. Ale ani přes tyto bouřky a ty očekávané meteorologové zatím neodvolali upozornění na riziko vzniku požárů. Některé kraje z tohoto důvodu zakázaly kouření a rozdělávání ohně na rizikových místech, jako jsou lesy, parky a okolí skladů sena a slámy.

