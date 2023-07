Konec týdne přinese proměnlivé počasí - střídat budeme sluneční brýle s deštníkem a obráceně. Přes střední Evropu totiž budou přecházet frontální systémy. V pátek bude pršet na většině území zpočátku dne, postupně očekáváme srážky místy. V sobotu bude pršet a bouřit místy v odpoledních hodinách a v neděli musíme s občasným deštěm nebo přeháňkami počítat po většinu dne. Nejvyšší teploty naměříme v sobotu na jižní Moravě - tam se zastaví na 30 °C. Hned po víkendu nás ale opět čeká propad teplot vzduchu, také příští týden bude relativně bohatý na srážky. Sucho se tak prohlubovat nebude. Kdy se do Česka vrátí tropy?

V pátek bude oblačnosti nejvíce v ranních a dopoledních hodinách - zataženo, na většině území déšť nebo přeháňky. Během odpoledne bude docházet místy k částečnému protrhávání oblačnosti a srážky se budou vyskytovat místy. Ojediněle očekáváme i bouřky. Srážkové úhrny se budou nejčastěji pohybovat od 5 do 15 mm. Teploty ale povyskočí směrem nahoru, budou vystupovat na 23 až 28 °C.

Víkendové počasí bude proměnlivé, počítat musíme s bouřkami

V sobotu bude polojasno až oblačno, postupně až zataženo a místy déšť, přeháňky a bouřky. Ranní teploty 18 až 14 °C. Odpolední teploty 24 až 30 °C. Tropickou hodnotu ukážou teploměry na jižní Moravě. V neděli bude oblačno, přechodně až zataženo a místy déšť, přeháňky, ojediněle bouřky. Ranní teploty 16 až 12 °C. Odpolední teploty 23 až 28 °C. Stav nouze platí pro celý Rhodos! A Češi dostali varování před požáry v Itálii a Turecku

Počasí příštího týdne bude „na draka“

Hned po víkendu půjdou teploty opět pozvolna dolů. Také oblačnosti i srážek bude přibývat.

V pondělí bude oblačno až polojasno, během dne další přibývání oblačnosti a místy déšť. Ranní teploty 15 až 11 °C. Odpolední teploty 22 až 26 °C. V úterý bude oblačno až zataženo, místy déšť nebo přeháňky, ojediněle bouřky. Ranní teploty 15 až 11 °C. Odpolední teploty 21 až 25 °C. Ve středu bude oblačno až zataženo, místy déšť nebo přeháňky. Ranní teploty 15 až 11 °C. Odpolední teploty 20 až 24 °C.

Kdy se k nám vrátí vlna veder?

Na návrat veder to zatím nevypadá v celé první srpnové dekádě. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat nejčastěji kolem letní hranice 25 °C, také oblačnosti i srážek bude docela hodně. Průměrná srpnová teplota se pohybuje na 17,9 °C a průměrný srážkový úhrn je 78 mm (z let 1991-2020). Nejvyšší naměřená srpnová teplota je z 20. srpna 2012, a to 40,4 °C z Dobřichovic. Nejnižší naměřená teplota je až na -5 °C z 20. srpna 1991 na Horské Kvildě.

Největší vlny veder v posledních letech přinesly v srpnu roky 1994 a 2018, na konci srpna 2004 na vrcholcích hor sněžilo.

