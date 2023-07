„Slabší pásmo bouřek postupuje Čechy na východ. Bouřky limituje ve vertikálním vývoji suchý vzduch kolem 5 km. Výjimečně se vyskytují silnější nárazy větru. V Z. pol. Čech spadlo většinou kolem 10 mm srážek,“ uvedl v sobotu na twitteru Český hydrometeorologický ústav.

Porucha na trakčním vedení na trati mezi Havlíčkovým Brodem a Šlapanovem se projevila dvě hodiny po poledni. Náhradní autobusy přepravují cestující mezi stanicemi Šlapanov a Havlíčkův Brod v obou směrech.

Větve, které po bouřce spadly do trakčního vedení, zastavily kolem 16:00 také provoz vlaků mezi Lukavicemi na Moravě a Mohelnicí na Šumpersku na trati mezi Českou Třebovou a Olomoucí. Podle informací ČD Správa železnic pracuje na odstranění větví a vlaky vyčkají na obnovení provozu, které bude podle jejich předpokladu kolem 18:00.

Zhruba do stejné doby by měl být podle ČD zastaven provoz také mezi Táborem a Slapy, kde po poledni spadl do tratě strom. Místo vlaků tam do té doby budou jezdit autobusy.

Déšť i v neděli

I v neděli čekají meteorologové většinou oblačno a ojediněle, během dne místy přeháňky, zejména ve východní polovině území i bouřky. Nejnižší noční teploty budou 17 až 13 °C. Nejvyšší denní teploty 23 až 28 °C, na západě Čech kolem 22 °C.

Pondělí ... Většinou oblačno. Ojediněle déšť nebo přeháňky. Odpoledne a večer na západě a severu území srážky četnější. Noc 16 až 12 °C, na západě až 10 °C. Den 21 až 25 °C, na jižní Moravě až 27 °C.

Úterý ... Zataženo až oblačno, občas déšť nebo přeháňky, ojediněle bouřky. Noc 17 až 13 °C. Den 18 až 22 °C, na východě kolem 24 °C.

Středa ... Zataženo až oblačno, na většině území občasný déšť nebo přeháňky. Na východě území srážky jen místy. Noc 15 až 11 °C. Den 20 až 25 °C.

Čtvrtek ... Oblačno až zataženo, na většině území občas déšť nebo přeháňky, ojediněle bouřky. Noc 16 až 12 °C. Den 21 až 25 °C.

Pátek až neděle ... Oblačno až zataženo, místy déšť nebo přeháňky, ojediněle bouřky. Noc 16 až 12 °C, postupně 13 až 9 °C. Den 18 až 23 °C.

délka: 01:10.88 Video Video se připravuje ... Kdy je vznik bouřky nejpravděpodobnější? Videohub