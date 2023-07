Beran

Na víkend máte obrovské plány a věřte, že vám všechny vyjdou. Nejlepší na to je, že nikoho nenutíte do činností, které jste vymysleli. Zkrátka a dobře se trefíte celé rodině do noty a prožijete super den. Završte ho grilováním a relaxací v přírodě.