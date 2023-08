Zpět

na

Noc na dnešek byla v Česku velmi teplá. Rekordy padly na 84 ze 163 stanic, které měří alespoň 30 let. Na 22 místech pak byla noc takzvaně tropická, bylo tam alespoň 20 stupňů Celsia. Nejtepleji bylo v jihomoravských Ždánicích, kde naměřili 22,3 stupně Celsia. ČTK to řekl Filip Smola z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Přes den by se teploty měly dostat opět k tropické třicítce, na jihu Moravy může být až 33 stupňů Celsia.