Bouřky, ojediněle s přívalovým deštěm a kroupami, postupují nyní přes východní polovinu Moravy a Slezska. Večer a v noci pak hrozí bouřky vyjma severozápadu postupně na celém území, mohou být i velmi silné. Do ČR postupují z Bavorska velmi silné bouřky, do oblasti Šumavy by měly dorazit mezi 19:00 a 20:00, uvedl ČHMÚ. Kroupy mohou být veliké přes tři cm. Kvůli srážkám hrozí lokální přívalové povodně. Hladiny mohou výrazněji stoupat hlavně v noci na neděli, a to zejména v pásu táhnoucím se z jižních Čech přes Českomoravskou vrchovinu až po severní horské oblasti. V dnes aktualizované výstraze to uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Nyní ČTK navíc informovala o tom, že ve Zlínském kraji museli hasiči vyjíždět k více než pěti destíkám událostí.