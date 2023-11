Na jihu Čech by kvůli přeháňkám se sněhem dnes měli jezdit řidiči opatrně hlavně ve vyšších polohách, zejména na Šumavě a v Novohradských horách. Na některých silnicích tam mohou být zbytky sněhu nebo může padat déšť se sněhem. Silničáři v noci na dnešek jezdili se 45 sypači. Teploty byly okolo nuly. Podle meteorologů se v kraji může ráno místy tvořit slabá ledovka, přes den se bude oteplovat.

Sněhové přeháňky byly v noci hlavně na Prachaticku, Českokrumlovsku a Táborsku, částečně zasáhly okres Jindřichův Hradec. Problémy se sjízdností silničáři hlášeny neměli.

V Jizerských horách a západní části Krkonoš jsou na silnicích prvních tříd zbytky sněhu, na vozovkách nižších tříd v horských oblastech je slabá vrstva nového sněhu. Za noc na horách připadlo několik centimetrů, jinak jsou povrchy vozovek na severu Čech mokré. Sněžení by ale mělo i v horách postupně přecházet v déšť, který může na prochlazených površích namrzat a vytvářet ledovku. Výstraha meteorologů s nízkým stupněm nebezpečí platí pro sever Čech do 14:00, vyplývá z údajů na webu Českého hydrometeorologického ústavu.

Teploty jsou ráno na severu Čech kolem nuly, v Ústeckém kraji se přes den dostanou až ke 12 stupňům Celsia, v Libereckém maximálně k osmi stupňům. Přes den by měly srážky slábnout, odpoledne by v Ústeckém kraji mělo být dokonce jen oblačno až polojasno. Večer ale meteorologové očekávají další srážky, většinou by měly být deštivé.

Horní úsek kabinové lanovky na Sněžku zastavil silný vítr, dolní úsek z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu je v provozu. Podle dat z měřicí stanice poštovny Anežka na vrcholu Sněžky dnes ráno dosahoval vítr v nárazech rychlosti přes 90 km/h, teplota spadla na minus pět stupňů, přičemž ta pocitová vlivem silného větru byla výrazně nižší, a to kolem minus 15 stupňů.

Sněžka s výškou 1603 metrů ční nad krkonošské hřebeny volně do atmosféry a klima na ní je navzdory nevelké nadmořské výšce arktické a velehorské. Často tak neodráží celkový ráz počasí v Krkonoších. Ostatní lanovky ve středních a východních Krkonoších, které dnes měly fungovat, by měly být v provozu, vyplynulo z webů středisek.

Silnice ve vyšších polohách Královéhradeckého kraje jsou sjízdné se zvýšenou opatrností, mohou namrzat. V Krkonoších a Orlických horách na nesolených vedlejších silnicích nad 700 metrů nad mořem ležel ráno sníh, který byl místy zledovatělý. Ráno a dopoledne ojediněle hrozí namrzající srážky, informovali silničáři a meteorologové. Silnice v kraji byly po chemickém ošetření většinou mokré. Nejvyšší denní teploty v kraji budou nad nulou i na horách.

První sníh Vysočiny

Na některých silnicích ve vyšších oblastech Pardubického kraje ležel ráno nový sníh, případně rozbředlý sníh po chemickém ošetření. Řidiči musí jet opatrně například na silnici I/11 v úseku Červená Voda - Červenovodské sedlo - Jablonné nad Orlicí, kde byla ráno místy malá vrstva čerstvě napadaného mokrého sněhu. Rozbředlý sníh se vyskytoval ráno také na vedlejších silnicích ve vyšších polohách. Ráno a dopoledne se ojediněle mohou vyskytnout namrzající srážky, upozornili meteorologové.

Silnice na Vysočině jsou dnes kvůli sněhovým přeháňkám sjízdné s opatrností. Sypače se solí jezdily v noci v celém kraji. Teploty byly k ránu mezi minus dvěma až plus dvěma stupni Celsia, vozovky mohou být někde namrzlé. Podle výstrahy meteorologů se v kraji může místy tvořit slabá ledovka až do odpoledních hodin. Na Vysočině to je první sněžení v tomto zimním období. Silničáři začali s posypem hodinu po půlnoci na Pelhřimovsku, do rána vyjelo 47 sypačů.

Morava

Na silnicích na Blanensku, Vyškovsku a zejména v okrajových částech Brna se kvůli poklesu teplot a sněžení dnes ráno tvoří náledí. Ve většině kraje je kvůli sněžení snížená viditelnost. „V 07:00 byl zahájen výjezd čtyř posypových vozů k chemickému ošetření vozovek v oblasti městských částí Kohoutovice, Soběšice, Lesná, Líšeň a Útěchov. V těchto lokalitách upozorňujeme řidiče na nutnost opatrné jízdy, neboť tam mohou vozovky lokálně namrzat,“ uvedl provozní ředitel Brněnských komunikací Jan Klištinec.

Srážky, které tvořil většinou déšť se sněhem, přešly přes jižní Moravu dnes okolo 07:00. Sněhová vrstva se ale na silnicích na jihu Moravy netvoří, riziko představuje pouze namrzání povrchu. Během dne se oteplí, odpolední teploty mají vystoupat místy až na sedm stupňů Celsia.

Ve Zlínském i Olomouckém kraji místy sněží, někde padá sníh s deštěm nebo mrholí. Teploty se většinou pohybují od minus tří do tří stupňů Celsia. Meteorologové varovali před možnými namrzajícími srážkami a tvorbou slabé ledovky. Ve vyšších polohách Vsetínska leží na silnicích uježděná vrstva sněhu, řidiči musí být opatrní. Ostatní silnice v okrese jsou většinou mokré po chemickém ošetření, sjízdné se zvýšenou opatrností. V regionu je místy mlha. Kvůli sněhu musí být opatrní také řidiči ve vyšších polohách Olomouckého kraje. Na silnicích nižších tříd ve vyšších polohách Šumperska a Jesenicka může být uježděná vrstva sněhu krytá posypem či poprašek sněhu.

Sněhové přeháňky mohou dnes komplikovat sjízdnost silnic v Moravskoslezském kraji. Řidiči by měli být obezřetní především na Bruntálsku a v horských oblastech Jeseníků, kde jsou silnice sjízdné se zvýšenou opatrností. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Na Opavsku pak silničáři varují před možným namrzáním vozovky I/46 a v horských oblastech na Třinecku před tvorbou náledí. Ve vyšších polohách na Frýdecko-Místecku jsou silnice namrzlé. Na většině území regionu jsou ale komunikace většinou holé a sjízdné bez omezení.