Váhy

Hvězdy stojí na vaší straně a plně vás podporují. Pokud máte v plánu investovat do něčeho riskantnějšího, tak se do toho dejte, protože to vyjde. Samotnou investici proveďte v pátek, to vám bude přát štěstěna nejvíce. Ukořistěte pro sebe cennou změnu.