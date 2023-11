Úderem pátečního dne začne do Česka proudit studený vzduch od severu až severozápadu, který přinese výrazný propad teplot vzduchu. Odstartuje pravé zimní počasí. A vypadá to, že nás bude provázet ještě celý příští týden. Jen za víkend na horách napadne až 30 cm sněhu, sněhové vločky očekáváme i v nižších polohách. Zároveň ale musíme počítat i s nebezpečnými meteorologickými jevy - v kombinaci se sněžením se na horách budou tvořit sněhové závěje, v nižších polohách jazyky, v sobotu po ránu pozor na náledí, na silnicích se může přechodně tvořit i sněhová pokrývka, a to včetně nížin. Máme letos šanci na bílé Vánoce?

V pátek budeme opět skloňovat ochlazení. Po relativně teplém ránu budou teploty kulminovat kolem poledne, během odpoledne se bude výrazně od severu ochlazovat - večer se bude teplota pohybovat jen kolem nuly. Jinak bude oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přeháňky, na horách sněžení. Během odpoledne se bude hranice rychle snižovat a sněhové vločky se dostanou i do nížin. Denní teploty kolem poledne 3 až 7 °C. Odpoledne ochlazování. A bude větrno. Ráno očekáváme ještě silný vítr o rychlosti 50 až 70 km/h, na horách až 90 km/h, během dne bude slábnout, i tak mohou ale nárazy větru dosahovat rychlosti 50 až 60 km/h, na horách i více.

Víkend ve znamení zimy

Poslední listopadový víkend přinese pravé zimní počasí. Bez zimní výbavy se na komunikace vůbec nevydávejte. V sobotu bude oblačno až zataženo, místy sněžení nebo sněhové přeháňky, v těch nejnižších polohách na jižní Moravě i déšť se sněhem. Ranní teploty 0 až -4 °C. Tvořit se může náledí. Denní teploty -1 až 3 °C. Zpočátku dne větrno. V neděli bude oblačno až zataženo, místy sněžení nebo sněhové přeháňky. Ranní teploty 0 až -6 °C. Denní teploty -2 až 3 °C.

Zimní charakter počasí vydrží i příští týden

A žádnou změnu v počasí neočekáváme ani v posledních listopadových dnech. Zima bude vládnout pevnou rukou. V pondělí bude oblačno, místy sněhové přeháňky, na horách sněžení, v těch nejnižších polohách dešťové. Ranní teploty -1 až -5 °C. Denní teploty -2 až 3 °C. V úterý bude oblačno, ojediněle sněhové přeháňky, na horách sněžení. Ranní teploty -1 až -5 °C. Denní teploty -2 až 3 °C. Ve středu bude oblačno, ojediněle sněhové přeháňky, na horách sněžení. Ranní teploty -1 až -5 °C. Denní teploty -2 až 3 °C.

Jak to bude letos se sněhem na Štědrý den?

Nyní to vypadá, že podprůměrné teploty v Evropě střední budou panovat následující dva týdny, ale už týden od 11. do 18. prosince bude teplotně nadprůměrný. A stejně tak na tom budou i další týdny do konce roku. Nejvyšší teplotní kladnou odchylku zatím hlásí období od 25. prosince do konce roku. Na Vánoce na sněhu to zatím v nížinách moc nevypadá.

délka: 01:05.52 Video Video se připravuje ... Časosběr: Takhle v minulosti zasypal sníh hlavní nádraží v Praze. Mall TV