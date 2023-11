Do Česka dorazila zima a s ní i sníh a s ním spojené problémy, hlavně pak pro řidiče. Zatímco ve velké části Česka byly potíže hlavně ráno a dopoledne, podvečerní chumelenice zasáhla Prahu a střední Čechy. Autobusy a vlaky nabíraly zpoždění, řada silnic je nesjízdných. Také na silnice na Vysočině včetně dálnice D1 jsou obtížně sjízdné, jsou kluzké a pokryté vrstvou sněhu. Za dvě hodiny do 20:00 měla policie v kraji hlášených 17 nehod. Sněžení by podle meteorologů mělo ustávat, přidá se ale silný vítr.

„Během noci na dnešek napadlo až deset centimetrů nového sněhu, v Krušných horách až 15 centimetrů, v nížinách sníh částečně odtával. Vzhledem k tomu, že se jednalo o mokrý a těžký sníh, tak na západě a severozápadě Čech způsobuje časté pády stromů,“ uvedl dnes ráno Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na facebooku.

Chumelenice v Praze a okolí

Provoz MHD ve Středočeském kraji i některých částech Prahy zkomplikovalo dnes odpoledne a večer husté sněžení, námraza na trolejích či výhybky zapadané sněhem. Autobusy, tramvaje a vlaky nabíraly zpoždění, hlavně příměstské linky jezdily odklonem nebo byly úplně zrušeny. Řada komunikací byla kvůli sněhové kalamitě nesjízdná, uvedla Pražská integrovaná doprava (PID) na síti X.

⚠️❄️ Sněhová kalamita komplikuje provoz linek PID napříč celým Středočeským krajem ❄️⚠️



ℹ️ Autobusy a vlaky nabírají zpoždění, řada komunikací je nesjízdných.



🔗 Aktuální polohu spojů: https://t.co/U0VQQS6asx

🔗 Podrobný přehled omezení: https://t.co/mi6Nwt3dcH pic.twitter.com/m1GFnlw5um — PID (@PIDoficialni) November 28, 2023

Vlaky S3, R21, R43 jezdily s výrazným zpožděním, a to kvůli zasypaným výhybkách ve stanicích Praha-Satalice, Praha-Čakovice a Chotětov. Linky S5, R24 a R45 měly zase problémy kvůli poruše výhybek v Kladně. Linka S34 byla dnes odpoledne úplně zrušena, stejně jako mnoho autobusových spojů napříč Středočeským krajem. Některé linky byly zkráceny nebo jezdily se zpožděním. Problémy měly například spoje z pražského Zličína do Hostivice, z Bořislavky do Holubic, ze Smíchovského nádraží do Jíloviště, z Černého Mostu do obce Jirny a mnoho dalších. Několik autobusů na zasněžených silnicích zapadlo nebo je zastavily kolize jiných vozidel.

V Praze jezdily se zpožděním či odklonem některé tramvajové, městské i příměstské autobusové linky, a to kvůli sněžení i silnému automobilovému provozu ve městě, uvedl dopravní podnik na webu. Například autobus číslo 166 jezdil mimo areál Nemocnice Bulovka, omezený provoz měly linky 164 nebo 231.

Potíže na Vysočině

Silnice na Vysočině včetně dálnice D1 jsou obtížně sjízdné, jsou kluzké a pokryté vrstvou sněhu. Za dvě hodiny do 20:00 měla policie v kraji hlášených 17 nehod. Kamiony nemohou vyjet například po silnici 602 u Vyskytné nebo za Černovicemi na Pelhřimovsku. Informovala o tom mluvčí krajské policie Dana Čírtková. Řidiče vyzvala k velké opatrnosti.

Na dálnici měla auta potíže v okolí Větrného Jeníkova na Jihlavsku, který je na 104. kilometru D1. Před 20:00 se v tomto úseku střetla dvě nákladní auta, vozidlo najelo do svodidel na 164. kilometru D1 ve směru na Brno. Na Havlíčkobrodsku se na silnici 34 srazila čtyři vozidla u obce Krátká Ves.

Vysočina hlásí velké problémy se sjízdností všech typů silnic. Během dvou hodin šetříme 17 dopravních nehod. Nevyhnuly se bohužel ani dálnici D1, která je na Vysočině sjízdná pouze se zvýšenou opatrností. Proto zpomalte, aby nedocházelo k dalším komplikacím.#policievys — Policie ČR (@PolicieCZ) November 28, 2023

V Libereckém kraji napadlo až 15 centimetrů sněhu a stále místy sněží. I na hlavních tazích tak mohou ležet zbytky rozbředlého sněhu, které kloužou. Uvízlé kamiony zkomplikovaly podle policie dopravu na silnici 13 v Kamenickém Šenově nebo na silnici 292 na Semilsku. „Od jedné hodiny ráno bojujeme nejen s přívaly mokrého sněhu, ale i s popadanými stromy, zejména na Českolipsku máme kvůli tomu uvízlých několik sypačů na cestě,“ uvedla na sociálních sítích krajská společnost Silnice LK, která zajišťuje sjízdnost krajských komunikací druhé a třetí třídy a také část hlavních tahů.

„Během noci na dnešek napadlo až 10 centimetrů nového sněhu, v Krušných horách až 15 centimetrů, v nížinách sníh částečně odtával. Vzhledem k tomu, že se jednalo o mokrý a těžký sníh, tak na západě a severozápadě Čech způsobuje časté pády stromů,“ uvedl ČHMÚ.

„Na Šumavě napadlo za posledních 24 hodin až 20 cm sněhu, v Karlových Varech 14 cm (celkem tam už leží 26 cm), v Liberci 8 cm (celkem tam leží 14 cm), Praha-Ruzyně 3 cm, Ostrava 3 cm, Jičín 5 cm, Košetice 5 cm (celkem leží 11 cm),“ vypočítává pro Blesk meteoroložka Dagmar Honsová.

„Během dne musíme počítat s občasným sněžením nebo sněhovými přeháňkami, do 300 m nad mořem bude pršet nebo padat déšť se sněhem. Večer se začne výrazně ochlazovat a tvořit se náledí. Středeční ráno přinese v minimech -10 °C,“ upozornila Honsová.

Výpadky proudu na Karlovarsku

Rozsáhlé výpadky proudu má za následek sněžení, které v noci na dnešek zasáhlo Karlovarský kraj. Bez proudu bylo k 8:00 až 24 000 domácností, řekla ČTK mluvčí ČEZ pro západní Čechy Soňa Holingerová. Případů, kdy popadané stromy poškodily vedení elektřiny, zatím spíše přibývá. Největší problémy jsou v podhorských oblastech. Na odstranění výpadků energetici od noci pracují, uvedla Holingerová.

„Týká se to hlavně podhorských oblastí od Chebska až po Karlovarsko,“ popsala Holingerová. „Lidé mohou poruchy hlásit přes aplikaci Proud nebo přes webové stránky bezstavy.cz. Samozřejmě i přes zákaznickou linku, ta ale může být kvůli četným poruchám přetížená,“ doplnila Holingerová.

Na likvidaci následků sněžení pracují i hasiči. Ti v Karlovarském kraji vyjížděli už ke zhruba 140 událostem, většinou ke spadlým stromům. Výjezdy ale zatím neustávají.

U Oloví spadl strom na osobní auto, nehoda se ale obešla bez zranění, spadlý strom způsobil nehodu i v Habartově. Strom na kolejích zastavil dopravu na železniční trati mezi Bečovem nad Teplou a Otročínem.

Na Olomoucku havaroval autobus

I na druhém konci republiky - v Olomouckém kraji - od nočních hodin sněží a silnice dnes ráno hlavně ve vyšších polohách pokrývá rozbředlý či ujetý sníh. Řidiči by proto měli jezdit se zvýšenou opatrností.

Policisté ráno vyjížděli v kraji k několika dopravním nehodám. Na Olomoucku havaroval autobus, na Jesenicku sjel ze silnice nákladní automobil.

U několika popadaných stromů a nehod zasahovali hasiči i v Královéhradeckém kraji. Ve Staré Pace na Jičínsku havarovalo dnes ráno osobní auto do potoka. Dvě auta se srazila u Trutnova na silnici I/14, nikdo se nezranil, uvedla policie.



Hořící kamion na Přerovsku: Řidič zahynul

Zbytky rozbředlého sněhu leží po nočním sněžení také na silnicích na Vysočině a na silnicích nižších tříd na Vsetínsku ve Zlínském kraji.

Na dálnici D1 u Bělotína na Přerovsku dnes ráno kamion prorazil svodidla, zřítil se z mostu a začal hořet. Řidič svým zraněním podlehl.

Nehody na severu Čech

„Od pondělního večera do dnešních 08:00 jsme vyjížděli k asi 60 popadaným stromům nebo ulámaným větvím na komunikacích po celém kraji. Řešili jsme také šest dopravních nehod, nikoho jsme ale nemuseli z auta vyprošťovat,“ řekla mluvčí Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Jaroslava Benešová.

Ve Cvikově pomáhali podle ní hasiči s vyproštěním auta, v Záhoří na Semilsku pomáhali vytáhnout nákladní auto, které se „opřelo“ o svodidla. „Nehody se naštěstí obešly bez zranění,“ dodala. Spadlé stromy zastavily ráno také provoz na několika železničních tratích.

Teploty klesnou až k -10 °C

Ve středu pak bude jasno až polojasno s teplotami přes den kolem -3 až 1 stupně, noční teploty na horách klesnou až k -10 stupňům, v nižších polohách se budou držet mezi -7 až -3 stupni. ČHMÚ upozornil, že zejména v Čechách by se po ránu ojediněle mohly vyskytnout mrznoucí mlhy. Opět by mělo i sněžit, hlavně na horách.

Ve čtvrtek by měla dorazit oblačnost, stejně jako ve středu i na konci pracovního týdne by se po ránu mohly vyskytovat mrznoucí mlhy, ojediněle by od jihozápadu mohlo i sněžit. Česko se musí připravit na srážky, a to dešťové nebo mrznoucí. Denní teploty se budou pohybovat mezi -2 až 2 stupni, noční pak od -6 do -2 stupňů, na horách by pak mělo být kolem -9 stupňů. „Zejména na jihozápadě se při mrznoucích srážkách bude vytvářet ledovka,“ uzavřeli meteorologové z ČHMÚ.