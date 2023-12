Zpět

na

Scénář počasí vánočního týdne je pořádně dynamický – zatímco počátek týdne přinese klidné, slunečné a teplotně nadprůměrné počasí, od středy bude počasí turbulentní, bohaté na srážky, které budou vypadávat v podobě deště, deště se sněhem, srážek mrznoucích až po sněžení a začne se ochlazovat. Pozor! Nárazy větru ve druhé polovině týdne budou dosahovat rychlosti v nárazech 50 až 70 km/h. Do úterý bude počasí v Česku pod vlivem tlakové výše a od západu sem bude proudit teplý vzduch, ve středu ukončí jarní počasí studená fronta a do konce týdne budou přes Česko přecházet jednotlivé frontální systémy. Větrný bude i vánoční víkend. To, jaká bude hranice sněžení na Štědrý den, zda bude sněžit až od vyšších poloh, nebo se sněhové vločky dostanou do středních nadmořských výšek, zůstává stále nejisté. A velká dynamika počasí nás bude provázet do konce roku.