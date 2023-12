V Česku bude od čtvrtka do Štědrého dne hodně foukat a zejména v západní polovině země může vítr v nárazech dosahovat rychlosti až 90 kilometrů v hodině. Na horách se k větru přidá intenzivní sněžení. Ve čtvrtek při něm může v polohách nad 800 metrů nad mořem napadnout od deseti do 30 centimetrů sněhu, v Krkonoších a na Šumavě kolem 40 centimetrů, informoval dnes Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Vzhledem k očekávanému počasí upozornil na případné pády stromů a větví a problémy v energetické síti.

Podle meteorologů budou v nadcházejících dnech přes Česko postupovat jednotlivé frontální systémy. V noci na čtvrtek při nich zesílí na 55 až 75 kilometrů v hodině jihozápadní vítr, který bude o něco slabší na Moravě a na severu Čech. Znovu pak vítr zesílí ve čtvrtek odpoledne a až do noci na sobotu bude na většině území Čech mít v poryvech rychlost od 65 do 90 kilometrů v hodině, zatímco na Moravě a ve Slezsku bude vítr mírnější s nárazy do 75 kilometrů v hodině.

S novou sněhovou pokrývkou by měli od dnešní noci počítat lidé ve vyšších polohách Jihočeského, Plzeňského, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Řidiči by neměli při cestě do hor zapomenout na zimní výbavu, včetně sněhových řetězů, uvedli meteorologové.

