„Máme za sebou náročnou noc, od půlnoci jsme na Vysočině zasahovali u více než 200 událostí. Drtivá většina z nich souvisela s počasím. Nejčastěji hasiči odstraňovali stromy a větve, které padly na komunikace, a bránily tak plynulému provozu,“ uvedli hasiči z Vysočiny.

Silničáři: Je to kalamita

Na Vysočině napadlo přes noc 20 centimetrů sněhu a kvůli tomu je řada silnic nesjízdná. ČTK to řekl dispečer silničářů Roman Hubený.

Podle předpovědi meteorologů má nadále sněžit nebo i pršet. Odpoledne mají srážky přestávat. „Je to kalamita, pokud někdo nemusí nikam jezdit, tak ať raději vůbec nevyjíždí,“ uvedl Hubený.

„Je to nejhorší, co nás zatím tuto zimu potkalo. Tvoří se závěje a jakmile to projedeme, za chvíli je na silnici sníh znovu. Platí to pro celý kraj a v terénu máme všechnu techniku,“ doplnil Hubený.

Kamion zablokoval D1

Dálnice D1 na 140. kilometru ve směru na Prahu byla dnes téměř čtyři hodiny neprůjezdná kvůli nehodě kamionu. Havárie nákladního vozu na dálnici D1 se stala kolem 4:30.

„Řidič nákladní soupravy nepřizpůsobil rychlost, dostal smyk,“ uvedla mluvčí policie na Vysočině Michaela Lébrová.

Ve Varech zlomil vichr vánoční strom

Náraz silného větru strhl dnes časně ráno vánoční strom v Karlových Varech u hotelu Thermal. Událost se obešla bez zranění. Zlomený strom město ještě dnes zkrátí a znovu nainstaluje, informovala dnes ČTK mluvčí Helena Kyselá.

„Ke zřícení stromu přispěla souhra několika faktorů. Výrazně ho zatížil sníh s deštěm, strom je navíc extrémně hustý a ve velmi silném nárazovitém větru, který v noci panoval, působil jako plachta. Vlivem těchto extrémních podmínek v kombinaci s ozdobami a faktem, že smrk stříbrný bývá náchylnější, došlo k defektu a pádu stromu. V podstatě jsme svědky události, která se v podobě polomů v přírodě děje běžně,“ uvedl ředitel Lázeňských lesů a parků Karlovy Vary Stanislav Dvořák.

„Je samozřejmě škoda, že strom ´neustál´ nepříznivé podmínky, ale mnohem důležitější je, že se nikomu nic nestalo ... Ozdoby, které byly poničeny, nahradíme jinými a strom, i když již nižší, bude na Vánoce zdobit centrum města,“ doplnila primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO).

Zlomený vánoční strom před Thermalem ve Varech (23.12.2023) Autor: ČTK/Slavomír Kubeš

Pozor na sněhové jazyky

Řidiči by měli být opatrní také v horských úsecích Krkonoš a Orlických hor. Sněhové jazyky silničáři hlásí i z oblasti Hlinska, Lanškrouna, Litomyšle, Poličky nebo Skutče.

V Železných horách jsou místy na menších silnicích popadané stromy, průjezd je ale možný. Silný vítr a sněžení komplikuje dopravu ještě na Bruntálsku a v části okresu Opava. Na silnici mezi Opavou a Fulnekem u obce Vrchy mohu řidiči narazit na sněhové jazyky.

Problémy v Libereckém kraji

Podobně jako jejich kolegové z Vysočiny informují i hasiči z Libereckého kraje. „Noc na sobotu 23. prosince byla pro krajské hasiče ještě náročnější než ta předešlá. V souvislosti s velmi silným větrem řešili na 70 událostí – většinou se jednalo o technickou pomoc, kdy hasiči likvidovali stromy a větve spadané na komunikace, aby byla zabezpečena průjezdnost,“ uvedli na sociální síti X.

V horských oblastech Libereckého a Ústeckého kraje musí i dnes řidiči počítat se sněhovými přeháňkami, které směrem do nížin přecházejí ve sníh s deštěm nebo déšť.

Vítr a srážky navíc snižují viditelnost. I na hlavních tazích jsou zbytky rozbředlého sněhu, které mohou klouzat, a řidiči by proto měli zpomalit. Na silnicích nižších tříd, hlavně v horách, musí motoristé počítat s vrstvou ujetého sněhu, bez zimní výbavy by do hor neměli vyjíždět.

Neprůjezdná je například silnice třetí třídy v Horním Jiřetíně na Mostecku. V Libereckém kraji zůstává pro nákladní dopravu nad 3,5 tuny uzavřena silnice I/10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska, autobusy a osobní auta tudy projedou. V Krkonoších spadlý strom ráno zastavil provoz na železniční trati mezi Martinicemi v Krkonoších a Roztokami u Jilemnice, vlaky už ale znovu jezdí.

Zimní bouřky a až 30 cm sněhu

V Plzeňském kraji došlo v noci z pátku na sobotu i na zimní bouřky. Viditelnost na silnicích v tu dobu byla velmi malá, situaci komplikoval i silný vichr. Od rána pak na Plzeňsku vytrvale prší.

Podle předpovědi meteorologů bude dnes zataženo a občas sněžit. V severovýchodní části republiky může na některých místech napadnout až 30 centimetrů sněhu.

Výpadky elektřiny

Kvůli silnému větru a sněžení eviduje E.GD více než 41 000 odběrných míst bez elektřiny. Jedná se o poruchy v Jihočeském, Jihomoravském i Zlínském kraji a na Vysočině.

„Poruchy způsobily popadané větve nebo i těžký mokrý sníh, což poškodilo vedení,“ uvedl mluvčí distribuční společnosti Roman Šperňák. Dodal, že energetici od rána v terénu intenzivně pracují na obnovení dodávek elektřiny.

Problémy s dodávkami elektřiny jsou také na severu Čech. Bez proudu je v regionu na 13 000 domácností. Nejvíc postižené jsou podle mluvčí skupiny ČEZ Soni Holingerové obce v Krušných horách, ale také třeba v oblasti Úštěku a sousedního Českolipska.

Náročné dny...

Pokud možno klidné Vánoce pak popřáli i hasiči z Jihočeského kraje. Na jihu Čech za noc na dnešek zasahovali u 160 případů kvůli následkům silného větru a sněžení. Nejčastěji odstraňovali popadané stromy.

„Celkově se za poslední náročné dny, kdy vyjíždíme prakticky neustále, s větrnými zásahy dostáváme již k počtu 480,“ uvedla mluvčí Veronika Matějů. Siný vítr ze čtvrtka a pátku dnes vystřídalo v polohách nad 500 metrů sněžení.

Zvýšené hladiny toků

Kombinace deště a tání sněhu také zvedla hladiny některých řek a potoků. První, nejnižší povodňový stupeň platil dnes kolem 09:30 na 12 měřicích stanicích v Česku, zejména na Labi, ale také na Orlici, Cidlině či Bílině. Druhý stupeň, při jehož dosažení už se voda vylévá z koryta, byl dosažen pouze na Ohři u vodní nádrže Skalka.

Kvůli vzedmutému Labi rozhodli v Děčíně už v pátek večer uzavřít silnici do Dolního Žlebu, kam se lidé nyní dostanou jen vlakem. Kvůli zaplavené vozovce je zavřená také silnice mezi Třebechovicemi pod Orebem a Krňovicemi na Královéhradecku.

Varování meteorologů před vzestupem hladin platí pro celé Česko až do odvolání. Do dnešního večera je v platnosti také výstraha před silným větrem, a to zejména na jihu a západě Čech. Především v Krušných horách, Krkonoších a na Vysočině je do nedělního rána v platnosti varování před novým sněhem.

Větrné počasí i na vánoční svátky. V části Česka napadne až 40 cm sněhu

Současné větrné počasí vydrží podle meteorologů i na Štědrý den a po oba vánoční svátky. Pro dnešek a noc na neděli také očekávají silné sněžení v severovýchodní polovině Česka a v Krušných horách.

V Krkonoších, Jizerských a Krušných horách může za 24 hodin napadnout kolem 40 centimetrů nového sněhu. Na většině území navíc platí i varování před vzestupem hladin potoků a řek, a to ojediněle až na třetí, nejvyšší stupeň povodňové aktivity.

Meteorologové dnes očekávají v jihozápadní části Čech nárazy větru o rychlosti kolem 70 kilometrů v hodině. Přechodně může být rychlost ještě o 20 kilometrů za hodinu vyšší. Výstraha před silným a velmi silným větrem zatím platí do dnešní půlnoci.

„Větrné počasí bude pokračovat i na Štědrý den, kdy se v Čechách s výjimkou severu a severovýchodu, na Českomoravské vrchovině a na Znojemsku vyskytnou nárazy západního větru kolem 70 kilometrů v hodině,“ uvádí ČHMÚ. Silný vítr očekávají meteorologové i po oba vánoční svátky, výjimkou by měl být jihovýchod Česka.

Dnes a v noci na neděli bude také v některých regionech intenzivně sněžit. Varování meteorologů před novým sněhem se týká Krušných hor, severu a východu Čech i celé Moravy a Slezska.

V nížinách a středních polohách může za 24 hodin napadnout až 15 centimetrů sněhu, na Českomoravské vrchovině až 25 centimetrů. Těžký a mokrý sníh bude lámat stromy a může způsobit komplikace v dopravě a energetice, upozorňují meteorologové.

