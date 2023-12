Voda z rozvodněných toků se někde dostala do budov, další objekty jejich majitelé preventivně vyklidili. Komplikace voda způsobuje v dopravě, zaplavila některé silnice, podjezdy nebo cyklostezky. Počet takzvaných technických zásahů hasičů se ve dnech nejvyššího vzestupu hladin zvýšil na několikanásobek obvyklého množství.

Hladina Vltavy v Českém Krumlově vystoupala ráno opět na třetí stupeň povodňové aktivity, přes noc byla těsně pod ním. Vyplývá to z informací hydrologů. Český Krumlov neeviduje žádné vážnější problémy, řekl dnes ráno ČTK starosta Alexandr Nogrády (ANO).

Starosta Krumlova: Situace je stabilní

Vltava stoupla, protože vodohospodáři pouští z lipenské nádrže od čtvrtka téměř 90 metrů krychlových za vteřinu. Odtok z Lipna zůstane stejný i dnes, informovalo město na facebooku. Radnice rozmístila už ve čtvrtek v centru stovky pytlů s pískem. Hladiny dalších řek v kraji nestoupají.

Vltava v Krumlově stoupla ráno těsně nad 220 centimetrů. „V praxi to pro nás neznamená žádnou změnu. Stále sledujeme odtok z Vyššího Brodu, který je teď 89 metrů krychlových za vteřinu. To pro nás bude pohyb (hladiny) o jeden, dva centimetry. Možná se dostaneme na 224 centimetrů, ale to neznamená žádnou změnu. Situace je stále stabilní. Nemáme žádnou informaci, a to ani na krizové lince, kterou jsme zřídili, o nějakém závažnějším problému,“ řekl ráno starosta.

Škody jsou zatím minimální, voda v týdnu zaplavila několik sklepů a zahrádek, řekl starosta. Nejohroženější je podle něj Rybářská ulice a tamní restaurace a další provozovny. Pracovníci technických služeb rozvezli ve čtvrtek po městě stovky pytlů s pískem.

Hladiny řek v kraji jinak už nestoupají. Na druhém povodňovém stupni, což je pohotovost, byla ráno Vltava ve Vyšším Brodě, na prvním stupni Lužnice v Klenovicích a Vltava v Zátoni. Na Štědrý den i 25. prosince byly některé toky na nejvyšším, tedy třetím povodňovém stupni. Vyplývá to z informací hydrologů.

Klesá i hladina Labe

Hladina na dolním Labi pozvolna klesá. V Ústí nad Labem, kde nadále platí třetí, nejvyšší povodňový stupeň, kulminovala zhruba na 652 centimetrech. Dopoledne byla hladina lehce nad šesti metry.

Stupeň ohrožení platí ještě v Děčíně, v Litoměřicích hladina klesla pod jeho úroveň na druhý povodňový stupeň. Na první povodňový stupeň klesla Ohře v Lounech a Bílina v Trmicích na Ústecku. Vyplývá to z informací Povodí Labe.

Krajské město uzavřelo průjezd kolem Labe po hlavním tahu na Děčín, kde voda zaplavila protipovodňovou vanu.

Zatopená protipovodňová vana čeká na odčerpání

Primátor Petr Nedvědický (ANO) ČTK dnes řekl, že je v pohotovosti pracovní skupina, podle prognózy by však již hladina řeky stoupnout neměla. Až klesne zhruba na úroveň čtyř metrů, začne město odčerpávat vodu z protipovodňové vany.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které má silnici ve správě, vymění vadnou součástku, jež byla zřejmě příčinou zatopení silnice.

Klesá i hladina Labe v Děčíně, kde byla ve čtvrtek v 19:50 na 622 centimetrech, dnes dopoledne klesla pod šest metrů. Mluvčí radnice Romana Silvarová ČTK řekla, že by se dnes měla otevřít silnice do Prostředního Žlebu. Před tím ji bude potřeba vyčistit.

Cesta do Dolního Žlebu zůstane uzavřená, proto bude nadále jezdit pohotovostní vlak Českých drah zajištěný městem. Je určen pouze pro mimořádné události a přepravu složek integrovaného záchranného systému. Po opadnutí vody se budou uklízet komunikace, začne sčítání škod.

Upouští Nechranickou nádrž

Labe v Litoměřicích kulminovalo na 413 centimetrech, dnes v 11:20 byla hladina na 368 centimetrech.

V Lounech je Ohře na 434 centimetrech. Výšku hladiny regulují vodohospodáři nádrží Nechranice. Ohře pod Nechranicemi se bude udržovat kolem současného průtoku, aby nádrž byla připravena na případné další přívaly vody. První stupeň je na Flájském potoce v Českém Jiřetíně v Krušných horách.

délka: 02:01.63 Video Video se připravuje ... V Mrákotíně na Jihlavsku došlo k narušení hráze rybníka. Aktu.cz