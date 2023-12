Pošmourné, teplotně výrazně nadprůměrné a větrné počasí bude panovat do konce roku. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat až kolem 10 °C, pocitovou teplotu bude snižovat čerstvý vítr. Silvestrovská noc přinese v minimech teploty nad bodem mrazu – mezi 6 až 1 °C a slabé sněhové přeháňky se budou vyskytovat od cca 600 m nad mořem. A na Nový rok budou nejvyšší odpolední teploty stoupat až na 8 °C.

Počasí u nás tak i nadále zůstává pod vlivy oblastí nízkého tlaku vzduchu, občasné sněhové vločky se vyskytnou zejména na horách, přechodně od nadmořské výšky 600 m nad mořem.

Také páteční nejvyšší odpolední teploty budou vysoko – v odpoledních maximech naměříme 8 až 12 °C. Teplotní rekord pro 29. prosince v pražském Klementinu je z roku 1974, tehdy naměřili 14,2 °C. Jinak bude proměnlivá oblačnost, ojediněle s deštěm, na vrcholcích hor se sněžením. Během dne musíme počítat s nárazy jihozápadního větru o rychlosti kolem 55 km/h.

Na výraznější nástup zimy to nevypadá ani v první lednové dekádě. Ale ve stratosféře začíná náhlé stratosférické oteplení, což by mohlo vést až ke kolapsu polárního víru a uvolnění studeného arktického vzduchu do Evropy.

Silvestrovský víkend žádnou změnu v počasí nepřinese

Poslední prosincové dny mnoho slunečních paprsků nepřinesou. Žádné zvraty v počasí ale neočekáváme. Vloni 31. prosince odpolední teploty stoupaly až k 17,5 °C (Praha-Karlov) a během noci na 1. ledna bylo v Javorníku dokonce 19,6 °C.

V sobotu bude zataženo až oblačno, občas déšť. Na vrcholcích hor a na severu území od vyšších poloh bude sněžit. Ráno teploty přijdou mezi 6 až 0 °C, přes den se o něco oteplí na 6 až 10 °C. Nárazy větru se objeví mezi 55 až 70 km/h.

V neděli bude zataženo až oblačno, občas déšť, na horách stejně jako předchozí den nasněží. Ranní teploty budou mezi 6 až 0 °C, přes den stoupnou na 7 až 11 °C.Venku bude větrno, opět přijdou nárazy větru o rychlosti 55 km/h. V pondělí bude zataženo až oblačno, občas déšť, od vyšších poloh sníh. Ráno teploměr ukáže mezi 6 až 1 °C, přes den 4 až 8 °C. Znovu pocítíme vítr o síle 55 km/h.

Teplo bude i první lednové dny

I přes mírné ochlazení budou teploty i nadále zůstávat nadprůměrné. V úterý bude oblačno, občas déšť a ve vyšších polohách sníh. Ranní teploty klesnou ke 3 až -2 °C, přes den budou na teploměru 3 až 7 °C. Středa bude oblačná, občas přijde déšť a sněžení už ve středních polohách. Přijdou podobné ranní teploty jako předchozí den, a to mezi 2 až -2 °C. Přes den nás čeká 1 až 5 °C.

Dočkáme se pravého zimního počasí díky kolapsu polárního víru?

Ve stratosféře začíná náhlé stratosférické oteplení. Polární vír během zimního období slábne kvůli nárůstu teploty a tlaku ve stratosféře a vést může až ke kolapsu polárního víru a uvolnění studeného arktického vzduchu do Evropy.

Polární vortex je velká cyklonální oblast, která pokrývá celý severní pól až po vrchol stratosféry. Jeho aktivita je důležitá, protože v zimním období má velký vliv na počasí na celé severní polokouli. Silný polární vortex znamená silnou polární cirkulaci, uzamkne chladný vzduch do polárního kruhu, což přináší mírnější zimní podmínky. Naopak slabý polární vír hůře zadržuje studený vzduch a dostat se může z polárních oblastí.

Jak vzniká polární vír? S končícím létem teplota i tlak v polárních oblastech klesají a vzniká silný globální tlakový rozdíl mezi polárními a subtropickými oblastmi. Na severní polokouli se začíná vyvíjet cyklonální cirkulace, takzvaný polární vortex, který sahá až do stratosféry. Nejsilnější je polární vír nejčastěji v listopadu a v prosinci, protože je stratosféra nejchladnější.

Jaké počasí přináší deformace polárního víru? Arktický vzduch se dostává nad starý kontinent i do mírných zeměpisných šířek a přináší k nám silné mrazy a často i sníh. Nestává se to však pokaždé po jeho oslabení nebo kolapsu, protože závisí i na mnoha dalších faktorech. Velký kolaps polárního víru přinesl leden 2021.

