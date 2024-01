Zpět

Zatím to vypadá, že nejchladnější lednové dny už máme za sebou, ale zimnímu počasí rozhodně dech ještě nedochází – v tomto týdnu očekáváme i nebezpečné meteorologické zimní jevy – do úterý na horách spadne až kolem 20 cm sněhu, tvořit se budou sněhové jazyky a závěje, ve středu a ve čtvrtek se mohou ojediněle vyskytnout mrznoucí srážky, a to na přechodu teplé fronty s tvorbou ledovky a v noci na pátek při poklesu teplot náledí a zmrazky.