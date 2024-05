„Ojediněle se v bouřkách mohou vyskytnout menší kroupy většinou do dvou centimetrů, a to s větší pravděpodobnosti v sobotu. V sobotu se také mohou vyskytnout nárazy větru kolem 20 m/s (kolem 70 km/h),“ uvedl ČHMÚ. Hrozí lokální záplavy a rychlé vzestupy hladin menších toků především na jihozápadě a západě území.

Během soboty se zrána mohou objevit místy mlhy. Zejména na západě země by noční teploty mohly klesnout až k 8 °C, přes den vystoupají až k 23 °C. Během bouřek by místy měly padat kroupy o velikosti do 2 cm. Krátkodobý úhrn srážek bude dosahovat 30 mm.

I během neděle hrozí výskyt silných bouřek, oblačnost by na území Česka měla přetrvávat celý den. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat v rozmezí 9-13 °C, přes den rtuť teploměru stoupne až na 25 °C. Opět lze očekávat krupobití, vítr může zesílit až na rychlost 70 km/h.

V pondělí by se mělo nebe již pomalu rozjasňovat, zrána však bude stále oblačno. Zpočátku týdne budou pravděpodobně místy přetrvávat bouřky. Teploty přes noc klesnou asi k 10 °C, nejvyšší denní se budou pohybovat okolo 25 °C.

Bouřky se mohou ojediněle vyskytnout v úterý i ve středu, na západě se především v úterý očekává četnější déšť. Místy se přeháňky vyskytnou i ve středu. V úterý nejvyšší denní teploty dosáhnou 26 °C, ve středu pak 23 °C. V noci by teplota mohla klesnout k 9 °C. Mírný vítr může přechodně zesilovat v bouřkách.

