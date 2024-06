Na severovýchodě České republiky hrozí dnes vydatný déšť a povodně. V Beskydech spadlo do rána až 140 milimetrů srážek. Meteorologové proto rozšířili výstrahu, která v Moravskoslezském a Zlínském kraji varovala před silným deštěm a bouřkami. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Voda strhla v Třinci lávku přes Olši a vytopila domov pro seniory v části Oldřichovice. Déšť v Moravskoslezském kraji zvedá hladiny řek. Výstraha před stoupajícími hladinami řek dál platí pro Prahu, část Plzeňského a Středočeského kraje.

Vytrvalý déšť působí problémy v Třinci na Frýdecko-Místecku, voda vytopila domov pro seniory. Zaplavené jsou i některé domy. ČTK to řekl mluvčí magistrátu Stanislav Cieslar. Ve městě stále prší. Ráno dosahovaly hladiny některých řek v Moravskoslezském kraji prvního či druhého stupně povodňové aktivity.

"Dnes ráno podemlela velká voda podpěru provizorní lávky přes Olši ve Vendryni, směr Karpentná a Oldřichovice. Lávka, která slouží jako provizorium po dobu rekonstrukce mostu, se vlivem toho zbortila do řeky," uvedl Cieslar.

Voda vytopila domov pro seniory s 27 bytovými jednotkami, v němž je podle mluvčího 51 klientů. Domov dělníci rekonstruují a voda se tam dostala opravovanou střechou. "Přes střechu voda protekla do bytů. Seniory se v noci podařilo přesunout do méně zasažených míst domova a nebyla nutná jejich evakuace," řekl Cieslar. Dodal, že město nyní řeší přesun klientů do náhradních prostor. Předpokládá, že o část z nich se postarají rodiny, další bude třeba dočasně ubytovat v náhradních prostorách, protože objekt bude potřebovat sanaci.

Problémy déšť způsobil i v okolí restaurace Napoleon, kde se voda dostala do několika domů. Nejzasaženější byl rodinný dům, v němž voda sahala až pod okna.

Hrozba trvá

Po vydatných deštích zůstávaly dnes ráno zvednuté hladiny řek na jihozápadě republiky a v části středních Čech, v noci začaly stoupat toky na severní Moravě a ve Slezsku. "Srážky v zasažené oblasti již slábnou, ale hladiny vodních toků mohou ještě mírně stoupat," uvedli meteorologové. Výstraha před deštěm pro část Zlínského a Moravskoslezského kraje platí dnes, před povodněmi pro Prahu a část Středočeského a Plzeňského kraje je platná do středečního poledne.

Déšť působí problémy na Frýdecko-Místecku. Hasiči od pondělního večera do dnešního rána vyjeli téměř ke stovce zásahů. Odčerpávali vodu ze zaplavených sklepů, čistili zanesené kanálové vpusti. Novinářům to sdělil mluvčí hasičů Lukáš Popp.

Nejvíce výjezdů měli hasiči na Frýdecko-Místecku, na které z 99 zásahů připadlo 94. Nejhorší byla situace v třinecké oblasti. „Jednalo se převážně o zatopené sklepy a ucpané kanálové vpusti. V Čeladné a Třinci museli hasiči na několika místech odklonit tekoucí vodu pomocí pytlů s pískem,“ uvedl Popp. Dodal, že ke dvěma událostem hasiči vyjížděli také na Novojičínsku a k dalším třem na Karvinsku.

Déšť zaplavoval v pondělí v podvečer a večer sklepy domů a silnice ve Valašských Kloboukách na Zlínsku. Hasiči tam zaznamenali 20 zásahů, obešly se bez zranění, řekla dnes ráno ČTK mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.

„V Beskydech a okolí spadlo od večera 60 až 140 milimetrů srážek. V zasažené oblasti nadále prší, ale srážky již slábnou. Při silném dešti je třeba snížit rychlost jízdy autem a jet velmi opatrně. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pády stromů nebo podemletí komunikací,“ uvedli meteorologové.

V Plzeňském kraji se situace zlepšuje

Radbuza ve Staňkově v Plzeňském kraji, která byla od neděle na nejvyšším třetím stupni, v noci klesla na druhý povodňový stupeň. Na třetí stupeň povodňové aktivity se dostala říčka Ropičanka na Třinecku v měřicí stanici Řeka, vyplývá z informací hydrologů na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Druhý stupeň platil dnes ráno na Radbuze vedle Staňkova také v plzeňské části Lhota a na odtoku z nádrže České údolí, pohotovost byla i na Berounce v Plzni na Bílé Hoře. Hladina Úhlavy ve Štěnovicích klesla na první stupeň povodňové aktivity.

Ve Středočeském kraji je Berounka ve Zbečně na druhém stupni a v Berouně na prvním. Vltava v pražské Chuchli zůstává na nejnižším povodňovém stupni. Kvůli vyšší hladině řeky hlavní město v pondělí preventivně uzavřelo protipovodňová vrata na Čertovce a část náplavek. Přerušen byl také provoz přívozů.

Konec lijáků a bouřek, oteplí se

V úterý bude oblačno až polojasno, na východě republiky až zataženo a místy déšť, zpočátku i vydatnější. Bouřky se objeví jen výjimečně. Večer budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty vystoupají na 19 až 23 stupňů.

Ve středu má panovat slunečné počasí s ojedinělými přeháňkami a teplotami od 23 do 27 stupňů, na západě kolem 21 stupňů.

Ve čtvrtek a v pátek meteorologové očekávají polojasno až oblačno, znovu mohou dorazit lokální přeháňky. Teploty se budou pohybovat většinou mírně přes 20 stupňů, na jihu a východě Moravy znovu stoupnou až k 27 stupňům Celsia.

O víkendu aktuální předpověď počítá s oblačnou až polojasnou oblohou, přechodně může být i zataženo. Místy má pršet nebo se objeví bouřky. Odpolední teploty budou od 22 do 27 stupňů.

„V následujících čtyřech týdnech se neočekává výrazné kolísání teplot a jednotlivé týdny do konce měsíce by měly zůstat kolem dlouhodobého normálu pro tuto roční dobu,“ uvedl ČHMÚ ve výhledu počasí do konce června.

Také srážky se po bohatším množství v poslední květnové dekádě vrátí v červnu na běžné úrovně. „Srážky budou zpočátku relativně četné, ale z pohledu týdenních úhrnů zůstanou kolem normálu,“ doplnili meteorologové. Množství srážek se bude během června snižovat a také nebudou tak časté.

Video Video se připravuje ... Hasiči ve Štěnovicích na Plzeňsku zachraňují osobu, kterou odřízly přívalové deště. (2. června 2024) HZS Plzeňského kraje