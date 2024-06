Po týdnu, kdy teploty nestoupaly nikterak závratně vysoko, přijde již v pondělí znatelné oteplení, v úterý rtuť v teploměru vystoupá až na 32 °C! Vedle toho však hrozí i bouřky. Teploty opět klesnou o víkendu, kdy by se měly pohybovat spíše v rozmezí 20 až 25 °C a přibude přeháněk.

„Aktuálně to vypadá, že nejtepleji bude v úterý, čtvrtek a možná i pátek, kdy mohou teploty stoupat v nížinách přes tropických 30 °C. V pátek se patrně dočkáme závěrečné studené fronty a ochlazení,“ uvedli meteorologové z ČHMÚ na sociální síti X.

Vedle tropických teplot by dojít mohlo i na tropickou noc. „Velmi teplá by mohla být také zejména noc ze čtvrtka na pátek, kdy se dost možná dočkáme někde teplot, které neklesnou pod 20 °C,“ podotýkají meteorologové.

Hrozí však i bouřky, i když meteorologové zatím nevydali výstrahu. „Ve druhé polovině pracovního týdne, od středy do pátku, bude také zvýšený potenciál vzniku intenzivních bouřek. V prostoru střední Evropy by mělo být mnoho vlhkosti, mnoho dostupné energie pro tvorbu bouří a naše území bude na frontálním rozhraní ovlivňovat jet stream (tryskové proudění), které přinese výrazný střih větru. Přesný průběh v rámci jednotlivých dnů je zatím nejasný, ale zdá se, že výrazné bouřky by mohly hrozit zejména ve středu v Čechách a následně během pátku v souvislosti se studenou frontou, která patrně uzavře období tropických teplot,“ podotýkají meteorologové.

Jak bude jednotlivé dny?

V pondělí přes den bude zpočátku polojasno. Odpoledne se začne kupit oblačnost a v Čechách a na severu Moravy lze očekávat přeháňky, místy i bouřky. V noci teploty klesnou až k 8 °C, přes den se budou pohybovat maximálně v rozmezí 25–29 °C. Slabý vítr o rychlosti 2–6 m/s bude v bouřkách přechodně zesilovat.

I v úterý se ojediněle mohou objevit bouřky či přeháňky. Přes den se počítá se skoro až polojasným nebem. V noci setrvají teploty mezi 11–15 °C, přes den ale přesáhnou i tropickou třicítku s maximálně 32 °C. Vítr zůstane slabý.

Rovněž ve středu teploty dosáhnou až 31 °C, během dne však bude od severozápadu postupovat oblačnost přinášející místy i silné bouřky s přeháňkami. Noční teploty se udrží v rozmezí 15–19 °C, vítr bude v bouřkách opět přechodně zesilovat.

Vysoké teploty vydrží až do konce týdne s maximem okolo 31 °C. Polojasno během pátku a víkendu bude narušovat silnější oblačnost. Stále hrozí výskyt bouřek i vydatnějších přeháněk, zejména z počátku víkendu. Maximální noční i denní teploty budou následně mírně klesat.

Ve výhledu od soboty do pondělí meteorologové předpovídají oblačno až zataženo, na většině území občas déšť nebo přeháňky, bouřky již jen ojediněle. Nejnižší noční teploty 18 až 13 °C, postupně 15 až 10 °C, nejvyšší denní teploty 20 až 25 °C, v sobotu na jihovýchodě až 28 °C.

Video Video se připravuje ... Jak se bránit před extrémními vedry? Videohub