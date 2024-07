Lev

Mezi kamarády vám bude luxusně a pocítíte jistotu i bezpečí. Jenomže se kvůli tomu ochuzujete o seznámení s člověkem, který by se k vám hodil. Nebojte se odmítnutí, a i kdyby, to přeci k životu patří. Venuše stojí při vás a vnese do života rovnováhu.