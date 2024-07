„Přes naše území přechází k východu studená fronta a na některých místech i docela vydatně prší. Fronta se ale neprojevuje jen srážkami, ale i ochlazením. Zatímco v Chebu máme aktuálně kolem 15 °C, na jihu a východě Moravy jsou teploty jen lehce pod 25 °C a na řadě stanic v této oblasti byla noc tropická (teploty neklesly pod 20 °C). Velmi teplo jsme měli a máme také ve Slezsku,“ uvedli v neděli meteorologové z ČHMÚ.

„Na většině území se vyskytuje plošnější déšť místy i s vnořenou konvekcí - přeháňkami a dokonce i bouřkami. Ve východních Čechách a na jižní Moravě tak mohou někteří z Vás vstávat i za zvuku hromů. Bouřky se vyskytly i včera večer a díky vyššímu střihu větru se dokonce vyskytly i slabší supercely,“ pokračují meteorologové.

„Za posledních 12 hodin takřka na celém území Čech spadlo alespoň několik mm deště, nejvíce pršelo na Šumavě a v Pošumaví a to i kolem 15 mm. Aktuálně se centrum srážkové aktivity přesouvá na Moravu a do Slezska,“ dodávají s tím, že déšť bude postupně ustávat a obloha přejde do proměnlvé oblačnosti. Vyjasní se později odpoledne a večer.

„Zítra nás čeká příjemný a svěží slunečný den s teplotami kolem 25 °C a bez deště,“ předpovídá ČHMÚ.

Jak bude další dny?

Za proměnlivostí počasí podle meteoroložky Dagmar Honsové vězí pás silných větrů v horní troposféře. „Přináší jednu tlakovou níži z Atlantiku za druhou, a proto se počasí tak často mění,“ řekla. Po dnešním ochlazení s přeháňkami od zítřka teploměr zase poletí nahoru. Ve středu naměříme až 33 °C.

Na pondělí hlásí meteorologové jasno až polojasno, k ránu ojediněle mlhy. Nejnižší noční teploty 14 až 10 °C, nejvyšší denní teploty 23 až 27 °C. Postupně se však bude oteplovat.

Úterý ... Jasno nebo skoro jasno. Noc 12 až 8 °C, den 26 až 30 °C, na severovýchodě kolem 25 °C.

Středa ... Jasno až polojasno. Noc 15 až 11 °C, den 29 až 33 °C.

Čtvrtek ...Jasno až polojasno, od západu přibývání oblačnosti a místy přeháňky nebo bouřky, zejména v Čechách. Noc 18 až 14 °C, den 29 až 33 °C, na jihovýchodě až 35 °C.

Pátek až neděle ... Zpočátku oblačno, místy přeháňky nebo bouřky. Postupně až polojasno a přeháňky jen ojediněle. Noc 19 až 14 °C, den 24 až 28 °C, v neděli až 31 °C.

