V pondělí naměřili tropickou třicítku na jediném místě v Česku - stanice Husinec-Řež u Prahy zaznamenala 30,4 stupně Celsia. „Dnes bude míst s třicítkou mnohem více, zejména ve středních Čechách, v Praze a na jižní Moravě. Slunečního svitu se dnes dočkáme v hojné míře, pršet téměř nebude, jen výjimečně se vyskytnou přeháňky nebo bouřky, nejspíše jen na severozápadě a severu území,“ napsali meteorologové na svém facebookovém profilu.

Noc na středu bude teplá, na Moravě může být někde i tropická, to znamená, že teplota tam neklesne pod 20 stupňů. Ve středu budou nejvyšší teploty podobné těm dnešním, na jižní Moravě a pravděpodobně i na Ostravsku se maxima budou blížit 33 stupňům Celsia. Naopak na severu a severozápadě Čech bude jen kolem 24 stupňů, také se tam častěji objeví mraky a déšť. Odpoledne mohou do severní části Moravy a do Slezska dorazit bouřky.

Před námi je týden s vysokými teplotami, i když o vlnu veder se jednat nebude. Už dneska vystoupí nejvyšší teploty většinou na 23 až 27 °C, o něco chladněji může být na západě Čech, naopak v nejteplejších oblastech i nepatrně víc než zmíněných 27 °C.



Vedra znamenají pro lidský organismus vysokou zátěž, hrozí přehřátí a dehydratace. Lidé by měli pít víc neslazených nealkoholických nápojů, omezit tělesnou zátěž v poledních a odpoledních hodinách a nenechávat děti ani zvířata na přímém slunci, zvláště v zaparkovaných automobilech.

Zvýšený potenciál vzniku intenzivních bouřek bude podle ČHMÚ od středy do pátku. „Přesný průběh v rámci jednotlivých dnů je zatím nejasný, ale zdá se, že výrazné bouřky by mohly hrozit zejména ve středu v Čechách a následně během pátku v souvislosti se studenou frontou, která patrně uzavře období tropických teplot,“ napsali meteorologové.

Na víkend ČHMÚ předpovídá oblačno až zataženo, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami a ojediněle bouřkami. Srážek bude koncem víkendu a v pondělí ubývat. Teploty budou přes den stoupat až k 25 stupňům Celsia, v sobotu na jihovýchodě až k 28 stupňům.

