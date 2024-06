Po tropických dnech na konci školního roku to vypadá, že se na začátku prázdnin mírně ochladí. Nejvyšší denní teploty by se měly pohybovat okolo 25 °C. Obloha bude polojasná, bouřkám se nevyhneme.

Žádná úmorná vlna veder, kdy se v noci špatně spí a přes den se není kam ukrýt před horkem, nás zřejmě nečeká. Nad ránem může rtuť teploměru klesat k 13 °C. Během dne při jasné obloze na koupání ale bude. „Ojedinělé tropické dny nejsou vyloučeny, zejména v prvním červencovém týdnu, nicméně většinou by se mělo jednat o kratší přechodná období,“ předpovídají meteorologové Českého hydrometeorologického ústavu. Zkrátka české léto, jaké známe z minulosti.

Dnes: polojasno, přeháňky. Noc 10 až 16 °C, den 21 až 25 °C, na jihovýchodě až 27 °C.

Pondělí: polojasno. Noc 15 až 11 °C, den 22 až 26 °C. na jihovýchodě až 27 °C.

Úterý: polojasno. Noc 11 až 15 °C, den polojasno. Noc 11 až 15 °C, den 24 až 28 °C.

Středa: polojasno, ojediněle přeháňky nebo bouřky. Noc 13 až 17 °C, den 25 až 29 °C.

Od čtvrtka do soboty by pak dle Českého hydrometeorologického úřadu (ČHMÚ) mělo být polojasno až oblačno. Místy by se měl objevovat déšť, přeháňky i bouřky. Nejnižší noční teploty 18 až 13 °C. Nejvyšší denní teploty 25 až 30 °C.

