I v druhé polovině tohoto týdne bude v Česku pořádné horko. Ve čtvrtek se teploty na Moravě mohou vyšplhat na 31 stupňů Celsia, jinde bude kolem 25 stupňů Celsia. Obloha se zatáhne, mohou se objevit přeháňky a bouřky. Kolem dnešního poledne se v Čechách místy objeví silnější bouřky s přívalovými srážkami, které budou během odpoledne a večera postupovat na východ. Přes Vysočinu se přesunou na Moravu a Slezsko, kde budou večer slábnout. Vyplývá to z aktuální výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) na silné bouřky, která se netýká západní části republiky. Slunce pořádně vysvitne až v neděli. A příští týden se bude dál oteplovat, existuje možnost, že v Česku ojediněle naměříme až 38 stupňů Celsia, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Do Česka dorazily bouřky, nejvíc řádily ve čtvrtek na Olomoucku, hasiči kvůli tomu zasahovali u více než devíti desítek událostí. Šlo především o popadané stromy, čerpání vody a o technickou pomoc kvůli poškozeným střechám, informoval ČTK mluvčí hasičů Josef Koláček. Bouřky nejvíce zasáhly Olomoucko a Prostějovsko, krajským městem silné bouřky prošly kolem 16:00. Situace se již postupně zklidňuje, doplnil mluvčí hasičů.

"Bouřky, které se dnes odpoledne přehnaly přes Olomoucký kraj zaměstnaly hasiče na více než 90 zásazích. Největší škody napáchaly v okresech Olomouc, Prostějov a Jeseník. Nejčastěji šlo o čerpání vody ze zatopených sklepů a garáží, úklid naplavenin a bahna. Napříč celým krajem jsme odstraňovali popadané stromy ze silnic ale také drátů vysokého napětí," uvedl mluvčí hasičů.

Řadu zásahů zaznamenali hasiči v obci Čelechovice, podle snímků hasičů tamními ulicemi tekla voda z polí společně s naplaveným bahnem. Obdobná situace byla také v obci Slatinky. Na Jesenicku zasáhly bouřky severní část okresu, oblast Javornicka.

🌤🌩Také dnes odpoledne se budou vyskytovat lokální bouřky, hlavně na jihu Čech a na Moravě a ve Slezsku. Od neděle k nám bude proudit velmi teplý vzduch od jihu. Jeho příliv vyvrcholí v úterý, kdy na mnoha místech teplota překročí 35 °C (obr). #pocasi pic.twitter.com/K1R251UQpX — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) August 8, 2024

Bouřky může doprovázet přívalový déšť s krátkodobými úhrny kolem 30 milimetrů, případně i nárazy větru přes 65 kilometrů v hodině a kroupy.

Také v pátek se ojediněle objeví přeháňky, bude polojasno až oblačno s teplotami mezi 25 a 29 stupni Celsia, na jihu Moravy až 31 stupňů Celsia.

Sobota se ponese v duchu oblačna až polojasna, na severu a severovýchodě se mohou vyskytnout přeháňky, které odpoledne ustanou. Teploty mají být totožné jako v pátek. V neděli se začne oteplovat, v Česku bude mezi 27 a 32 stupni Celsia, na jihu Moravy až 34 stupňů Celsia. Obloha bude jasná až skoro jasná.

🌤🌩Také dnes odpoledne se budou vyskytovat lokální bouřky, hlavně na jihu Čech a na Moravě a ve Slezsku. Od neděle k nám bude proudit velmi teplý vzduch od jihu. Jeho příliv vyvrcholí v úterý, kdy na mnoha místech teplota překročí 35 °C (obr). #pocasi pic.twitter.com/K1R251UQpX — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) August 8, 2024

Vedro až 38 °C? Možná ano, možná ne...

V pondělí teploty ještě dále porostou, ČHMÚ očekává až 35 stupňů a při zvětšené oblačnosti bouřky. Už tato hodnota je velmi vysoká, avšak ani to není maximum. Další dny se může objevit až spalujících 38 stupňů Celsia.

ČHMÚ ale upozorňuje, že tyto supertropy nejsou jisté, ještě je příliš brzy to určit. „Jisté je v tuto chvíli víceméně jen to, že přelom a hlavně začátek příštího týdne opravdu bude velmi teplý. Od neděle k nám zesílí příliv velmi teplého vzduchu od jihozápadu a relativně dost pravděpodobně už vypadá i to, že se bude jednat o delší vlnu veder, která bude trvat patrně více dní,“ vysvětlují meteorologové.

Podle nich bude zásadní, jak teplý a suchý vzduch se u nás objeví. „Není samozřejmě vyloučeno, že budou teploty příští týden stoupat velmi lokálně i nad 38 °C, ale tato pravděpodobnost je v tuto chvíli velmi malá. Tak jako tak, teploty kolem 35 °C nás čekají takřka s jistotou a na větší detaily si musíme počkat s dalšími výpočty modelů,“ říkají.

Video Video se připravuje ... Strom v Praze zranil mladého muže. (6. července 2024) Aktu.cz