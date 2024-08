Štír

I když jste do partnera zamilovaní, stále po něm něco chcete a kladete na něj vysoké nároky. Jenomže ho tím dusíte. Nechte ho svobodně dýchat a přizpůsobte se jeho potřebám. V práci se vyhýbejte kolegům, kteří spolu mají konflikt. Nedopadlo by to dobře.