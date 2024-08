Silné bouřky s přívalovými srážkami se prohnaly Českem. Udeřily na Vysočině či ve Zlínském kraji. V noci na pondělí pak budou bouřky přecházet do deště, hlavně v Čechách může být vydatnější.

Hasiči dnes odpoledne a večer po bouřkách ve Zlínském kraji čerpali vodu ze sklepů a garáží. Odklízeli také popadané stromy a čistili ucpané propusti.

Hned polovina zásahů hasičů se týkala právě čerpání vody ze zaplavených sklepů, případně garáží. "Celkem osm událostí bylo spojeno s popadanými stromy. Ve dvou případech to byly ucpané propusti," uvedl Martinec. Ve čtyřech případech vyjížděli hasiči k uvolněným střechám, zeměstnaly je i podemletý břeh potoka nebo bahno na silnici.

Nejvíce výjezdů, a to 19, evidovali hasiči v kraji na Kroměřížsku. Profesionální a dobrovolné jednotky zasahovaly především ve Zborovicích a okolí. Ve Zlínském kraji nadále platí výstraha meteorologů před silnými bouřkami, a to až do noci z neděle na pondělí.

„Již ráno přešla vlna srážkově lokálně dosti vydatných bouřek přes severovýchod republiky. Nyní postupuje větší pásmo srážek s vnořenými bouřkami přes Čechy a na Moravě začínají narůstat izolované přeháňky a bouřky. V následujících hodinách předpokládáme, že zejména ve východní/jihovýchodní polovině území bude bouřek dále přibývat, některé z nich zesílí a budou schopné vyprodukovat přívalové srážky, nárazy větru kolem 70 km/h a kroupy. Bouřky ale nezasáhnou celé území, a ty silné projevy budou skutečně jen velice lokální. Podobná situace nás čeká i během zítřka,“ uvedl během dne ČHMÚ.

V Praze začalo hřímat v sobotu odpoledne. Už ráno se silné bouřky objevily v Moravskoslezském kraji na Opavsku, v okolí města Vítkov podle informací ČHMÚ napršelo za hodinu kolem 50 milimetrů.

„Bouřková činnost bude během noci přechodně slábnout. Silné bouřky se opět obnoví během neděle 18. srpna, mohou se objevit kdekoliv na našem území,“ podotkl ČHMÚ.

Lokální potíže

Silné bouřky jsou podle meteorologů většinou lokální záležitostí a svými projevy zasáhnou jen omezenou oblast v krátkém čase. „Výstraha pouze ukazuje, kde je největší potenciál a nejpříhodnější podmínky, že se takové bouřky mohou vyskytnout,“ podotkli.

„V bouřkách se mohou vyskytnout přívalové srážky s úhrny kolem 40 mm, kroupami do 2 cm a nárazy větru až 20 m/s (70 km/h),“ upozorňují meteorologové.

Podle nich to tedy neznamená, že tam, kde je v platnosti výstraha, se tento jev vyskytne všude a po celou dobu jejího trvání. V platnosti je dnes také ještě výstraha před vysokými teplotami v části Moravy, mohou tam vystoupat místy nad 31 stupňů. Varování před nebezpečím vzniku požárů pro jižní Moravu ukončí očekávaný déšť dnes večer.

Jak bude další dny?

Vysoké teploty ale s bouřkou neustoupí, očekává se 27 až 31 °C, v místech s déletrvající velkou oblačností kolem 25 °C, v 1000 m na horách kolem 21 °C.

V neděli očekávají meteorologoé oblačno až zataženo, od západu až polojasno. Ve východní polovině území hrozí opět místy silné bouřky.

Od západu dojde na přibývání oblačnosti a přeháňky nebo četnější déšť a opět ojediněle i vydatnější bouřky. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 20 až 16 °C, nejvyšší denní teploty od 21 °C na západě po 32 °C na jihovýchodě.

Déšť, přeháňky a místy i bouřky se očekávají i v pondělí. Vypadá to, že ale klesne teplota a dočkáme se v maximech na jihovýchodě až 26 °C. Nejnižší noční teploty 19 až 15 °C, na západě a severozápadě až 13 °C, nejvyšší denní teploty se očekávají ve většině republiky mezi 18 až 23 °C..

Nad 30 °C by neměla teplota vyšplhat ani v úterý, kdy se očekává maximálně 29 °C na jihovýchodě republiky, jinak teploty mezi 23 a 27 °C. Má být polojasno až oblačnu, přeháňky pak především na jihu.

Ve středu by mělo být oblačno až polojasno, ojediněle opět bouřky. Nejvyšší denní teploty 23 až 27 °C, na jihovýchodě až 30 °C.

Video Video se připravuje ... Bouřky se prohnaly Českem: Záplavy ve Zlínském kraji. Evakuace i nebezpečné laguny HZS Zlínského kraje