„Dnes přes naše území přechází zvlněná studená fronta. Ta s sebou přináší kromě ochlazení taky velmi silné bouřky,“ upozornil v neděli Český hydrometeorologický ústav.

Velmi intenzivní bouřka se vyskytla dnes odpoledne na Šumavě v okolí obce Stachy na Prachaticku, napršelo tam patrně přes 80 milimetrů, v místě jsou velké škody, informoval ČHMÚ.

Kolem 100 milimetrů pak spadlo v okolí města Zbiroh na Rokycansku. Meteorologové dnes dopoledne pro Čechy zvýšili stupeň nebezpečí před výskytem bouřek na vysoký, na Moravě a ve Slezsku ponechali varování před silnými bouřkami s nízkým stupněm nebezpečí.

Problémy mají železnice i letiště

„Přes 20 výjezdů evidujeme s bouřkou na Vimpersku a Strakonicku. V 16 případech jsme čerpali vodu (několikrát ve Stachách a Vimperku, dále Lažiště, Výškovice, Prachatice, 2x Strakonice a Řepice). Spadlé stromy byly v Lenoře, Zdíkovci, Lštění, Kratušíně, Předslavicích a Sedlici,“ uvádějí na sociální síti X Jihočeští hasiči. „V obci Vicemily jsme monitorovali hráz rybníka a ve Strakonicích vytahovali z vody pod mostem uvízlé auto,“ dodávají.

Provoz vlaků na úseku trati mezi Českými Budějovicemi a rakouským Lincem byl přerušený před 16:30, podle Správy železnic kvůli stromu, který spadl do prostoru dráhy. Omezení podle předpokladu potrvá do 18:30.

Problémy kvůli silnému dešti hlásí i pražské letiště v Ruzyni. Na letišti bylo na nezbytnou dobu přerušeno odbavení, podle mluvčí lze čekat zpoždění. V Ruzyni podle meteorologů spadlo za hodinu kolem 60 milimetrů srážek.

Hasiči pomáhají s odčerpáváním vody ze sklepů a komunikací, v Jeremiášově ulici vyprošťovali také auto uvízlé v laguně. ČTK to sdělil mluvčí hasičů Vojtěch Sosna. Výstraha před možným výskytem velmi silných bouřek platí pro Prahu do pondělních 03:00.

Pražští hasiči na sociální síti X odpoledne informovali, že doposud zasahovali u cca 45 událostí související s deštěm. „Na doporučení CHMUCHMI monitoruje Botič, na kterém byl vyhlášen 2. stupeň povodňové aktivity,“ dodávají.

„Kolem poledne se už začaly na západě Čech tvořit první bouřky, na Toužimsku je objevuje i velmi silná bouřka, a spolu se studenou frontou budou postupovat k východu,“ podotkli neteorologové.

„Tvoří se už od poledne a jsou a budou doprovázené přívalovými srážkami s úhrny kolem 50 mm, nárazy větru kolem 70 km/h a kroupami,“ varovali.

Na západě Čech se už první bouřky začaly tvořit kolem poledne, velmi silná bouřka zasáhla například okolí města Toužim na Karlovarsku.

Aktuálně se vyskytuje také na Kladensku a na západě Prahy. Později velmi silné bouřky dorazí podle meteorologů i na Českomoravskou vrchovinu a do severovýchodních Čech, večer pak na Moravu a do Slezska.

Polámané stromy a zatopené sklepy i garáže

Hasiči v sobotu odpoledne a večer po bouřkách ve Zlínském kraji čerpali vodu po přívalových deštích. Odklízeli také popadané stromy.

Hned polovina zásahů hasičů se týkala právě čerpání vody ze zaplavených sklepů, případně garáží. „Celkem osm událostí bylo spojeno s popadanými stromy. Ve dvou případech to byly ucpané propusti,“ uvedli hasiči. Ve čtyřech případech vyjížděli hasiči k uvolněným střechám, zeměstnaly je i podemletý břeh potoka nebo bahno na silnici.

Nejvíce výjezdů, a to 19, evidovali hasiči v kraji na Kroměřížsku. Profesionální a dobrovolné jednotky zasahovaly především ve Zborovicích a okolí. Ve Zlínském kraji nadále platí výstraha meteorologů před silnými bouřkami, a to až do noci z neděle na pondělí.

Zásahy i v Moravskoslezském kraji

Po bouřkách hasiči v Moravskoslezském kraji také v noci na neděli likvidovali popadané a polámané stromy a větve či čerpali vodu z garáží nebo sklepů. Od sobotních 16:00 do nedělních 06:00 zasahovali u 141 událostí. ČTK to řekl mluvčí moravskoslezských hasičů Lukáš Popp.

Bouřky v kraji nejvíce zasáhly Opavsko, kde kvůli nim měli hasiči 64 výjezdů, což představovalo více než 45 procent všech událostí souvisejících s počasím. Hasiči ale museli zasahovat ve všech okresech kraje. Na Karvinsku měli 25 zásahů, na Frýdecko-Místecku 22, na Novojičínsku 18, na Ostravsku osm a na Bruntálsku čtyři zásahy.

„Již ráno přešla vlna srážkově lokálně dosti vydatných bouřek přes severovýchod republiky. Nyní postupuje větší pásmo srážek s vnořenými bouřkami přes Čechy a na Moravě začínají narůstat izolované přeháňky a bouřky. V následujících hodinách předpokládáme, že zejména ve východní/jihovýchodní polovině území bude bouřek dále přibývat, některé z nich zesílí a budou schopné vyprodukovat přívalové srážky, nárazy větru kolem 70 km/h a kroupy. Bouřky ale nezasáhnou celé území, a ty silné projevy budou skutečně jen velice lokální. Podobná situace nás čeká i během zítřka,“ uvedl během soboty ČHMÚ.

Jak bude další dny?

Vysoké teploty ale s bouřkou neustoupí, očekává se 27 až 31 °C, v místech s déletrvající velkou oblačností kolem 25 °C, v 1000 m na horách kolem 21 °C.

V neděli očekávají meteorologové oblačno až zataženo, od západu až polojasno. Ve východní polovině území hrozí opět místy silné bouřky.

Od západu dojde na přibývání oblačnosti a přeháňky nebo četnější déšť a opět ojediněle i vydatnější bouřky. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 20 až 16 °C, nejvyšší denní teploty od 21 °C na západě po 32 °C na jihovýchodě.

Déšť, přeháňky a místy i bouřky se očekávají i v pondělí. Vypadá to, že ale klesne teplota a dočkáme se v maximech na jihovýchodě až 26 °C. Nejnižší noční teploty 19 až 15 °C, na západě a severozápadě až 13 °C, nejvyšší denní teploty se očekávají ve většině republiky mezi 18 až 23 °C..

Nad 30 °C by neměla teplota vyšplhat ani v úterý, kdy se očekává maximálně 29 °C na jihovýchodě republiky, jinak teploty mezi 23 a 27 °C. Má být polojasno až oblačnu, přeháňky pak především na jihu.

Ve středu by mělo být oblačno až polojasno, ojediněle opět bouřky. Nejvyšší denní teploty 23 až 27 °C, na jihovýchodě až 30 °C.

Video Video se připravuje ... Bouřky se prohnaly Českem: Záplavy ve Zlínském kraji. Evakuace i nebezpečné laguny HZS Zlínského kraje