Poměrně náročné počasí, a zvlášť ve čtvrtek, nás čeká v Česku. Do země už včera začal proudit teplý vzduch z jihu, kvůli kterému dnes teploty budou stoupají dokonce na 36 stupňů Celsia. Teplotní rekordy pro 29. srpen dnes v Česku padly na 22 ze 169 dlouhodobě fungujících stanic. Nejvíce naměřili v Doksanech, a to 36,3 stupně Celsia.na 30 stupňů Celsia, místy až na 33 stupňů Celsia. K tomu se tvoří bouřky, které místy mohou doprovázet přívalové deště. Meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) již ohlásili, že zejména ve východní polovině Čech a na západě Moravy a v Jeseníkách, přináší plošně více bouřek než včera. V současné chvíli ze silných bouřek vypadává i přes 30 mm srážek za hodinu.

Že se pomalu schyluje k podzimu? Ale kdeže, následující dny budou v Česku opět tropické. Teploty ve čtvrtek překonaly rekordy na 22 ze 169 dlouhodobě fungujících stanic. Nejvíce naměřili v Doksanech, a to 36,3 stupně Celsia. infomoval ČHMÚ. Ten dnes také vydal výstrahu před vysokými teplotami pro skoro celé Česko.

Dnes od 12:00 do 21:00 je v platnosti rovněž výstraha ČHMÚ před silnými bouřkami hlavně pro východní polovinu Čech a západní okraj Moravy.

Vlhký a instabilní vzduch nad naším územím, zejména ve východní polovině Čech a na západě Moravy a v Jeseníkách, přináší plošně více bouřek než včera. V současné chvíli ze silných bouřek vypadává i přes 30 mm srážek za hodinu. Bouřky mají docela dost energie (předpovídané hodnoty CAPE šplhají až ke 3000 J/kg), ale ve výšce fouká jen slabý vítr, a tak jsou bouřky téměř bez pohybu. Díky slabému střihu větru jsou neorganizované, jen s krátkou dobou trvání. Svými srážkami si totiž „podsekávají“ přítok teplého a vlhkého vzduchu do oblaku, který by je přiživoval. „Bouřky vznikají v nevýrazném tlakovém poli náhodně, zejména na horách nebo v oblasti Českomoravské vrchoviny, vázané na lokální anomálie v proudění a vlhkosti. Není tedy dobré se dnes spoléhat na mobilní aplikace zobrazující modelová data, natož na bodovou předpověď. Lepší bude v oblasti výstrahy sledovat aktuálně naměřená radarová data nebo oblohu a v případě vznikající bouřky se tomu přizpůsobit,“ uvedli meteoroloové na síti X.

„Přívalový déšť může způsobovat rychlý odtok vody z krajiny, zatopení níže položených míst a prudké rozvodnění menších toků. Doporučujeme sledovat aplikaci Indikátor přívalových povodní,“ uvedli také.

V pátek bude jasno až polojasno s tím, že odpoledne a večer bude v Čechách přibývat oblačnost. Ojediněle se objeví bouřky. Denní teploty se opět vyšplhají až na 33 stupňů Celsia.

O víkendu se sice ochladí, ale jen trochu. V sobotu se mají denní teploty pohybovat mezi 26 a 30 stupni Celsia, na jihu Moravy stále až 33 stupňů Celsia. Bude oblačno až polojasno, na severozápadě se místy mohou objevit přeháňky či bouřky.

A také v neděli jasno až polojasno s teplotami mezi 27 a 31 stupni Celsia, na jižní Moravě až 33 stupňů Celsia. Během dne bude přibývat oblačnost, hlavně na západě přeháňky a bouřky.

V pondělí přibude oblačnosti, teploty se ale budou opět dostávat až nad 30 stupňů Celsia, podobné by to mělo být i v následujících dnech. Ve čtvrtek se mírně ochladí, nejvyšší teploty by neměly přesáhnout 28 stupňů Celsia. „Příliv velmi teplého vzduchu tak u nás pravděpodobně ukončí až v druhé polovině příštího týdne další studená fronta od západu,“ uvedl ČHMÚ.

Video Video se připravuje ... Přívalová bouřka zasáhla v neděli v noci Vyškovsko. HZS JMK