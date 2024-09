Do Česka se během tohoto týdne vrátí přeháňky a déšť. Od pondělí bude postupně přibývat oblačnosti, protrhávat by se měla obloha až ke konci týdne. Teploty se budou pohybovat kolem 20 °C, pozvolně bude s postupem září klesat. V platnosti je nadále povodňová výstraha pro Jihočeský kraj.

Během příštího týdne se bude prát léto s podzimem a na celém českém území nás čekají příjemné teploty kolem 20 stupňů a ojedinělé přeháňky. V pondělí bude podle Českého hydrometeorologického ústavu jasno až polojasno, od západu bude přibývat oblačnosti a později večer se vyskytne i déšť. „Nejnižší noční teploty 11 až 7 °C, při slabém větru kolem 5 °C. Nejvyšší denní teploty 19 až 23 °C,“ dodávají experti.

V úterý se počasí ještě více zkazí a přeháňky budou postupně zesilovat v déšť, a to na celém území. Lehce klesne teplota na maximum 20 °C na východě a 18 °C na západě. Nejnižší noční teploty očekáváme kolem 10 až 14 °C. Vítr bude mírný 2 až 6 m/s, večer ještě zeslábne.

Polojasno nás čeká i ve středu, večer se obloha opět zatáhne a opět se vrátí přeháňky a déšť. Ráno ojediněle na jihovýchodě místy mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší noční teploty 11 až 7 °C. Nejvyšší denní teploty 18 až 22 °C. Slabý, přes den mírný jižní až jihozápadní vítr 2 až 6 m/s.

Nic se na tom nezmění ani ve čtvrtek, kdy bude oblačno až zataženo na západě, postupně na většině území déšť nebo přeháňky. Nejnižší noční teploty 14 až 10 °C. Nejvyšší denní teploty 17 až 21 °C. Mírný jižní až jihozápadní vítr 3 až 7 m/s.

Vyhlídky na další dny, tedy až do příští neděle, ukazují pokračování babího léta, teploty kolem 20 °C, přeháňky a postupně ubývání oblačnosti, ale i pozvolný pokles teplot.

Riziko povodní

Do pátku je také nadále v platnosti výstraha před povodněmi, a to ve vysokém stupni nebezpečí v Táboře, Třeboni a Soběslavi. „2. stupeň povodňové aktivity v některých říčních profilech. Voda v řekách se může vylévat z břehů do okolní krajiny,“ uvádí meteorologové.

