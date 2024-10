Zpět

Počasí, že by ani psa nevyhnal. Česko se o víkendu ponoří do nefalšovaného podzimu, bude zataženo, chladno a deštivo, mohou se dokonce objevit přízemní mrazíky. Sychravo však brzy skončí, už v pondělí se začne opět vyjasňovat a oteplovat, teploty by měly začít atakovat 20 stupňů Celsia a později to i přesáhnout, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).