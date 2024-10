Panna

Milé Panny, po náročném pracovním týdnu se musíte odreagovat, protože se vám to v sobotu nevydařilo. Aspoň v neděli se oddejte rodinné pohodě a povídejte si s dětmi i partnerem. Společně přijdete na to, co byste chtěli společně dokázat a také zažít.