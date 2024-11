Dnes bude oblačno až zataženo, ojediněle, na Moravě místy mlhy, ojediněle mrholení. Teploty se ještě budou pohybovat mezi 3 až 7 °C, při zmenšené oblačnosti mohou dosáhnout až 9 °C. Později večer na západě republiky se místy přidá déšť. Nejnižší noční teploty +3 až -1 °C. Nejvyšší denní teploty 3 až 7 °C, při zmenšené oblačnosti až 9 °C. Slabý vítr z jižních směrů do 3 m/s bude večer zesilovat na mírný 2 až 6 m/s.

Předpověď na čtvrtek

Zítra bude zataženo až oblačno, na Moravě zpočátku i mlhy. Od severozápadu s deštěm nebo přeháňkami. Nejnižší noční teploty budou od 4 až do 0 °C. Nejvyšší denní teploty dosáhnou na 4 až 8 °C. Mírný jižní, postupně čerstvý jihozápadní až západní vítr bude mít rychlost od 4 až 8 m/s, místy s nárazy kolem 15 m/s.

Sníh očekávají meteorologvé v nadmořských výškách nad 800 metrů nad mořem. „Zítra (ve čtvrtek) nás čeká svižnější počasí, už během noci na zítra (čtvrtek) začne od severozápadu pršet a také bude zesilovat vítr. Déšť během dne přejde přes většinu území, postupně však zeslábne a zůstanou jen místy přeháňky, na horách však déšť přejde do sněžení, které by tu mělo zůstat po většinu dne,“ uvedl dnes ráno ČHMÚ na síti X.

Na vydatné sněžení pak meteorologové vydali výstrahu. Varování s vysokým stupněm nebezpečí platí od čtvrtečních 12:00 do pátečních 18:00 v Libereckém kraji pro oblasti Jablonce nad Nisou, Jilemnice a Tanvaldu a v Královéhradeckém kraji pro regiony kolem Trutnova a Vrchlabí. „Očekává se vydatné sněžení s tvorbou nové sněhové pokrývky nad 30 až 60 cm za dané období,“ uvedli meteorologové. Na Frýdlantsku a Liberecku to bude 20 až 30 centimetrů. Vydatné sněžení se také vyskytne v oblasti Jeseníků, a to od čtvrtečního večera do noci z pátku na sobotu.

Předpověď na pátek

Zataženo až oblačno, na většině území přeháňky nebo déšť, nad 500 m srážky sněhové, na horách i trvalejší sněžení. Nejnižší noční teploty 4 až 0 °C. Nejvyšší denní teploty 2 až 6 °C. Mírný severozápadní, postupně severní vítr 2 až 6 m/s.

Video Video se připravuje ... Zárybnická o Lavinách v Česku: Patnáctiletá Eliška přežila 4 hodiny pod lavinou. Co jí zachránilo? Bára Holá