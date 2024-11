V pátek a sobotu si příliš slunce neužijeme. Bude převážně zataženo, místy se může objevit i déšť. Na horách budou přeháňky sněhové. Teploty se budou pohybovat kolem 4 °C. To v neděli se vyjasní a také oteplí. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). V Česku aktuálně vydatně sněží v Krkonoších, Jizerských horách a v oblasti Jeseníků a Beskyd. Meteorologové dnes rozšířili výstrahu před novou sněhovou pokrývkou právě o Beskydy a prodloužili platnost varování pro Jeseníky, na východě Česka by mělo sněžit až do sobotních 03:00.

V pátek bude zataženo až oblačno. Místy se objeví déšť, ve vyšších polohách bude sněžit. Na horách bude sněžení dokonce trvalé a v severní části republiky vydané – může napadnout až 40 centimetrů nového sněhu. Srážky budou ubývat během dne. Denní teploty se budou pohybovat mezi 3 a 7 stupni Celsia, na horách kolem -1 stupně Celsia.

V sobotu to bude podobné, obloha bude oblačná až zatažená, ojediněle se objeví mlhy. Na severovýchodě místy déšť či přeháňky, ve vyšších polohách opět sněžení. Během dne budou srážky ustávat. Teploty přes den se budou pohybovat mezi 2 a 6 stupni Celsia.

V neděli se vyjasní, bude jasno až polojasno, avšak v západní části Čech se můžou objevit mrznoucí mlhy nebo nízká oblačnost. Ta se může udržet celý den. Mlhy se znovu objeví večer. V noci mohou teploty klesnou až k -5 stupňům Celsia, přes den meteorologové očekávají 4 až 8 stupňů Celsia.

Nová varování meteorologů

Varování meteorologů pro Krkonoše a Jizerské hory platí od čtvrtečního poledne, pro Jeseníky od čtvrtečního večera a nově od dnešního dopoledne také pro Beskydy.

V Krkonoších a Jizerských horách podle ČHMÚ dosud napadlo deset až 35 centimetrů sněhu, do dnešního večera tam může připadnout dalších pět až 25 centimetrů. „V oblasti Jeseníků a v Beskydech také vydatně sněží. Dosud zde napadlo deset až 20 cm sněhu, do noci na sobotu (30. 11.) zde může dalších deset až 20 cm ještě připadnout,“ uvedli meteorologové.

Meteorologové varují před komplikacemi v dopravě. Mokrý sníh může lámat stromy nebo způsobit problémy na drátech elektrického vedení. Na horách je potřeba dodržovat pokyny horské služby.

Na Jesenicku sněží v polohách od 600 metrů

Řidiči mířící na sever Olomouckého kraje musejí počítat se sněžením od 600 metrů nad mořem.

„Přes noc jsme vyjížděli pouze do nejvyšších poloh, jako je Ramzová, Videlské sedlo a Rejvíz, kde napadly tři, maximálně čtyři centimetry mokrého sněhu. Předpověď meteorologů nás tak až nezasáhla, vycházelo jim to až od 600 metrů nad mořem, kde srážky již začaly přecházet do sněžení. Dole máme čtyři stupně a prší,“ řekl dnes ČTK dispečer jesenické správy silnic. Silnice druhých a třetích tříd udržované chemicky jsou tak podle něj holé a mokré, v nejvyšších polohách, jako je Rejvíz, leží vrstva sněhu krytá posypem.

Také na Šumpersku se teploty podle dispečera drží nad nulou. „Sněží až od 600 metrů, takže do terénu vyjížděli pouze z okresu Jeseník,“ doplnil dispečer šumperské správy silnic. V regionu jsou tak cesty nyní holé a mokré, dohlednost je snížena kvůli sněžení a dešti.

Sníh v Ústeckém kraji, výstraha pro Trutnov

V Ústeckém kraji je po nočním sněžení sníh na silnicích druhých a třetích tříd v Krušných horách. Kvůli sněžení může být místy snížená viditelnost na dálnici D8 v celém úseku. Rozbředlý sníh se může místy objevit na silnicích na Chomutovsku, Mostecku a Teplicku, a to i na některých hlavních tazích. Silničáři na komplikace ale upozorňují spíše na vedlejších cestách.

Na nesolených silnicích v Krkonoších a v Orlických horách leží po nočním sněžení vrstva sněhu o síle do pěti centimetrů. Dnes ráno na horách padal sníh s deštěm.

Pro okres Trutnov do dnešních 18:00 platí výstraha před silným sněžením, v Krkonoších by mohlo napadnout deset až 20 centimetrů sněhu. Hlavní silniční tahy v Královéhradeckém kraji byly dnes ráno mokré. Teploty se pohybovaly od tří do pěti stupňů, na horách od minus jednoho do plus tří stupňů Celsia

