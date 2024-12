Pondělí 23. prosince přinese zpočátku oblačnost, přechodně však může být i polojasno. Od západu by mělo v Čechách postupovat sněžení, v oblastech pod 400 m n. m. budou však srážky spíše dešťové. V noci a ráno by měli řidiči dbát zvýšené opatrnosti kvůli možnému výskytu náledí. Přes noc teplota neklesne pod -3 °C, přes den může vystoupat až k 4 °C. Mírný vítr dosáhne rychlosti 7 m/s, v nárazech až 15 m/s, k večeru by měl slábnout.

Na Štědrý den bude na většině území zataženo s občasným sněžením. Pod 300 m n. m. bude ale padat déšť se sněhem. V noci rtuť teploměru klesne k -3 °C, přes den teplotní maxima dosáhnou 0–4 °C. Mírný vítr nepřesáhne 6 m/s, na Moravě a ve Slezsku 8 m/s s nárazy až 15 m/s.

I přes Boží hod zůstane zataženo, místy polojasno. Ojediněle se může vyskytnout mrholení či slabé sněžení. Noční minima budou identická s těmi úterními, pokud však nasněží a vyjasní se obloha, mohou klesnout až k -6 °C. Denní teplotní maxima nepřesáhnou 4 °C. Mírný vítr dosáhne rychlosti 7 m/s, na východě v nárazech až 15 m/s.

Na svatého Štěpána nás čeká nízká oblačnost, která může přinést i mrznoucí mlhy. Především v horských oblastech by s postupem dne mělo být polojasno a jasno. V noci nejnižší teploty dosáhnou -4 až -6 °C. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat v rozmezí -1 až 5 °C. Vítr dosáhne maximální rychlosti 6 m/s.

Od pátku do neděle by mělo být jasno až polojasno, místy se budou postupně objevovat mlhy a nízká oblačnost. Nejnižší noční teploty klesnou k -6 °C, nejvyšší denní dosáhnou 4 °C.

