V neděli bude oblačno až zataženo, na Šumavu a jihozápad Čech může přijít později až polojasno, hlásí předpověď Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Místy bude s přeháňkami či soustavněji sněžit, vydatnější to bude na severu a severovýchodě - naopak ve zbytku republiky bude srážek od odpoledne ubývat, někde se roztrhá i občasnost. Teploty kolem bodu mrazu (nejvyšší denní teploty -3 až +1 °C, na jihu Moravy až +3 °C), v 1000 metrech na horách kolem -5 °C. Povane čerstvý severozápadní vítr (4 až 8 m/s, místy, zejména na Českomoravské vrchovině s nárazy kolem 15 m/s), který bude od západu zvolna slábnout.

Hlavně řidiči na horách by si měli dávat pozor: „Zejména v horských oblastech na severu a severovýchodě se budou tvořit sněhové jazyky, místy i závěje,“ komentuje ČHMÚ. Tam přetrvává výstraha až do neděle, někde i do pondělí.

Podobně bude vypadat obloha i v pondělí - oblačná či zatažená, ojediněle, zejména na západě až polojasná. Sněžit bude jen ojediněle, možná trochu víc na severovýchodě a východě země - a spíše ráno než odpoledne a večer. V noci teploty spadnou k -2 až -6 °C, při zmenšené oblačnosti a sněhové pokrývce však může být i kolem -9 °C. Nejvyšší denní teploty se čekají stejné jako v neděli (-3 až +1 °C). Vítr severních směrů bude mírný, 2 až 5 m/s.

V úterý se vyčasí, ČHMÚ hlásí skoro jasno až polojasno, jen zpočátku čeká místy zvětšenou oblačnost. Později večer však bude oblačnosti zase od severu přibývat; na severu a severovýchodě může ojediněle přijít déšť, i mrznoucí, nebo sněhové srážky. Nejnižší noční teploty -5 až -10 °C, při slabém větru a sněhové pokrývce kolem -12 °C. Nejvyšší denní teploty -3 až +1 °C, v jihozápadní polovině Čech až +3 °C. Vítr se čeká slabý a proměnlivý do 3 m/s, pokud vůbec nějaký, během dne se postupně místy zvedne mírný jihozápadní až západní vítr o rychlosti 2 až 6 m/s. „Při mrznoucích srážkách ojediněle tvorba ledovky,“ dodávají meteorologové, platí to i pro středu.

To už se zase zatáhne, místy přijde déšť, někde i mrznoucí. Zejména v severovýchodní polovině území i sněžení. Bude ovšem tepleji, v noci od nuly do minus pěti, ve dne od nuly do plus pěti. Vítr zůstane mírný - severozápadní až západní o rychlosti 2 až 6 m/s.

Ve čtvrtek bude zataženo až oblačno, ojediněle déšť, zpočátku i mrznoucí. Teploty se ještě trochu zvednou, v noci +1 až -3 °C, nejvyšší denní 0 až 5 °C. Mírný severozápadní až západní vítr 2 až 5 m/s.

A jaká je vyhlídka na víkend? Tam ještě meteorologové nemají jisto. Čekají jasno až polojasno a místy mlhy, i mrznoucí nebo nízkou oblačnost. Nejnižší noční teploty +1 až -4 °C, při celonočním vyjasnění kolem -6 °C. Nejvyšší denní teploty 2 až 7 °C, při nízké oblačnosti nebo mlze kolem 0 °C.

